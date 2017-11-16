Galatasaray Başakşehir maçına çift forvet çıkacak

Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları devam ediyor.

Teknik direktör Igor Tudor, Gençlerbirliği mücadelesindeki gibi çift forvetle sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Eren ile Gomis'in uyumundan memnun olan Hırvat teknik adam, Başakşehir savunması üzerinde baskı kurmayı amaçlıyor.

Serdar Aziz'in sarı kart cezalısı olmasından dolayı 3'lü savunmadan vazgeçmeye hazırlanan Tudor, 4'lü defans hattı ile karşılaşmaya başlayacak.

Taktik çalışmalarda Mariano, Maicon, Denayer ve Linnes'e şans veren Tudor, zaman zaman da Latovlevici'yi deniyor. Sol bek için son karar maç günü verilecek.

Tudor, orta sahada Ndiaye ile Fernando'yu yan yana oynatacak. Sağ kanatta Rodrigues'in forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak sol kanatta Tolga ile Belhanda arasında tercih yapılacak.

Igor Tudor, sakatlığını atlatan Tolga'nın hırsından memnun ancak milli futbolcunun antrenman sayısı takım arkadaşlarına göre daha az. Hırvat çalıştırıcı, son çalışmada sol kanat için tercih yapacak.