Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Sportif AŞ'de yönetim kurulunda bulunan değerli kardeşlerimden yeni girmiş veya eskiden bulunanlardan özellikle rica ediyorum. Tamamımın bugünden itibaren istifa etmesini ve Galatasaray'ın önünü açmasını rica ediyoruz" dedi. Cengiz'in konuşma yaptığı sırada KAP'a Serdar Güzelaydın'ın istifa bilgilendirmesi geldi. Açıklama şöyle:

"Yönetim Kurulu Üyemiz Sn.Serdar Güzelaydın 23.01.2018 tarihi itibariyle, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulumuz istifa ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi kapsamında, yasal şartları haiz, yeni bir üye seçip ilk genel kurulun onayına sunacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

"TAŞIN ALTINA ELİMİZİ SOKMAK İÇİN BURADAYIZ"



Galatasaray Kulübünün yeni başkanı Mustafa Cengiz ile yönetim kurulu, görevlerine resmen başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpte gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Cengiz ile yönetim kurulundaki isimler, mazbatalarını aldı.

Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen törende Mustafa Cengiz ve yöneticilere, mazbatalarını Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar verdi.

Başkan Mustafa Cengiz'in Galatasaray Sportif AŞ'de değerlendirmeyi düşündüğü Burak Elmas ile Abdurrahim Albayrak da törene katıldı.

Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

Celal Açar, Ahmet Sabri Şenkal, Acar Baltaş, Nejat Güney, Okan Böke, Adil Araboğlu, Emre Erdoğan, Cenk Soyer, Hacı Hüseyin Toprak ve Ahmet Ünal Çeviköz (asil), Mahmut Recevik, Mehmet Ömer Cansever, Dinç Üner, Erol Özmandıracı, Arif Badur.

Bu arada denetim, sicil ve disiplin kurulu üyeleri de mazbatalarını aldı.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Cengiz' şunları söyledi:

"Basın danışmanlarım bana metinler hazırladı. Onların hepsini okudum ve yine aklımda hiçbir şey kalmadı. Ben doğal olmaktan yanayım. Pot da kırabilirim mazur görülsün lütfen.

Ben sosyal bir camianın ferdi olarak buradayım. Dolayısı ile doğal olmaktan, sade olmaktan yanayım. Ne siyasi, ne başka bir niteliği olmayan bir sosyal camia ferdi olarak buradayım. Böyle de olacağım. Açık olacağım her zaman.

Galatasaray 5 sınıf arkadaşının bir sınıfta kurduğu yerden bugün milyonlara hitap eden büyük bir camia haline gelmiştir. Bunun sorumluluğunu ve önemini kavrıyoruz.

Allah hiçbirimizi utandırmasın ve pişman etmesin. Kritik dönemlerden geçiyor Galatasaray ve biz bu kritik dönemi geçeceğimizi düşünüyoruz. Bana 15-30 gün süre verin dedim, her şeyi çözeceğiz Allah'ın izniyle.

Galatasaray'ın ertelenmiş sorunları birike birike bu hale geldi. Biz bunu bilerek taşın altına elimizi sokmak için buradayız. Ancak camiadan, medyadan herkesten süre istiyoruz.

Galatasaray, mali açıdan kritik bir dönemden geçiyor. Sorunları halının altına süpüre süpüre bugünlere geldik. Her gün 1 kilo kaldırabilirsiniz ama 1 yıl biriktirip, 365 kiloyu bir günde kaldıramazsınız.

Galatasaray Sportif AŞ'deki yöneticilere sesleniyorum, yarın hemen istifa edip önümüzü açsınlar. Sportif AŞ'de yönetim kurulunda bulunan değerli kardeşlerimden yeni girmiş veya eskiden bulunanlardan özellikle rica ediyorum. Tamamımın bugünden itibaren istifa etmesini ve Galatasaray'ın önünü açmasını rica ediyoruz.

Dün Kayseri'ye giderken uçakta geçen zamanı bile zaman kaybı olarak görüyordum. Uçak pas geçti, herkes ürktü ama ben 'Tüh 10 dakikam daha gitti' diye düşündüm. Kaybedecek zamanımız yok.

Bana yaklaşım üzerimdeki sorumluluk beni ürkütmüyor. Biz Galatasaray'ı, Galatasaraylılar bizi çok iyi tanır. Bu ilgi ve sevgi daha çok çalışmaya, mücadele etmeye, daha çok sorumluluğa itiyor.

Mali tabloyu an itibariyle alamadım. Sportif AŞ'nin son 3 aylık bilançosu da ertelendi. Neden açıklanmasının ertelendiği açıklanmadı. Yarın devir-teslimde son 3 aylık bilançoyu göreceğimizi zannediyorum.

Galatasaray'ın önünde tek bir hedef vardır, her durumda, her dalda şampiyonluk. Türkiye'nin en değerli markalarından biriyiz. Bütün rakiplerimiz çok değerli. Türk sporunun gelişmesi; İspanya'daki düzeye gelmesi için şampiyonluğa en az 10 takımın oynaması gerekiyor. En büyük sermayemiz, rakiplerimizdir.

Dün, kulübeye baktım. Kulübemizin, deli gibi birbirine sarıldığını gördüm. Biz, bu ruhu arıyoruz. Sevgili Fatih Hocam, benim yaşlarıma geldi ama 20 yaşlarındaki delikanlı gibi sevindi. Tüm antrenörlerimiz gollerde bir araya geldi. İstediğimiz ruh bu.

Gomis, kalçasına para sıkıştığı için sakatlandı. (Gülerek) Kendisi, maçtan sonra İngilizce olarak gereken cevabı yazdı. Anlaşılmıştır diye düşünüyoruz.

TRANSFER KONUSU

Büyük takımlarda her mevkide, birbirini aratmayacak seviyede 3 futbolcu olmalı. Bizde 2 mevkide oyuncu eksik. Fatih hocamız '2 mevkide bize destek olacak oyuncu olursa güzel olur, olmazsa bu çocuklarla aslan gibi devam ederiz' dedi."

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