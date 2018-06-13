Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in sorularını yanıtladı. Mustafa Cengiz'in röportajı şöyle:

Finansal Fair Play konusunda UEFA’yla yeni bir anlaşma yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, hem kendilerinin hem de Türk kulüplerinin mali disipline girmeleri gerektiğinin altını çizdi. “Türk futbolunda kulüpler borcu borçla kapatmaya çalışıyor” diyen Cengiz, “Bu, dünyanın en tehlikeli mali yapılanması. Hele ki faizlerin arttığı bu dönemlerde... Bizim mutlaka mali disipline girmemiz gerekiyor. Türkiye’de futbol kabuk değiştirmek zorunda. Tüm kulüplerde yeni yönetim göreve geldiğinde büyük bir şaşkınlığa uğruyor. ‘Bugüne kadar bu gemi nasıl yürümüş’ diyorlar. Ancak aldığı yük batma noktasında... Biz de bu şaşkınlığı yaşadık” ifadelerini kullandı. Oyuncularla çok savurgan kontratlar imzalandığını vurgulayan Cengiz, kemer sıkmak zorunda olduklarının da altını çizdi.

Galatasaray Başkanı Cengiz, “Örneğin bizim ayda sporcuların seyahati için uçuşlara ödediğimiz para 500 bin TL’yi geçiyor. Bunların içinde sözleşmeden doğan bilet yükümlülükleri de var. Kontratların bize yüklediği yük, 11 futbolcuda 4.5 yıl için 155 milyon Euro. Bu müthiş bir rakam... Bunu temizlememiz gerekiyor. Öncelikle israfı önleyip yeni kontratlarda bu hatalara düşmememiz gerekiyor. Neymar’ı da alsanız bunun amcasının, teyzesinin uçak parasını, otel parasını ödemek gibi saçma bir şey olamaz. Böyle sözleşmeler asla yapılamaz” dedi.

"UÇAK PARASINA 1. LİGDE TAKIM KURARSINIZ"

Uçuş maliyetinin yılda 6 milyonu bulduğunu vurgulayan Mustafa Cengiz, şöyle devam etti:

“Biraz daha üstüne koysanız 1. ligde oynayan takım kurarsınız! Şaka yapmıyorum, sırf uçak gideriyle bunu yaparsınız. Diğer harcamalara girmiyorum bile! Giderleri kısacağız. Maç başına prim sistemini kaldıracağız. Sadece galibiyete prim vereceğiz.”

"3 ŞANSIM: ALBAYRAK, TERİM VE TARAFTAR"

"Benim üç büyük şansım var; taraftar ve camia, Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim. Bunların terazide üçü de eşit. ‘Grey Weekend’ müthiş bir aksiyon yarattı. Bazen 10 liralık alışveriş yapan birinin manevi değeri 10 milyondan daha değerli olur. Taraftarı olmayan bir camianın varlığı zaten yoktur. M.United’ın mağazacılık yıllık cirosu yaklaşık 118 milyon Euro... Bizim yarattığımız 760 milyon TL, yani 152 milyon Euro civarında... Göreve geldiğimizde 2.1 milyon zarar vardı. Şimdi müthiş bir artıya geçtik. 2018-19 yılında çok daha iyi rakamlar göreceksiniz. Orada da karın en az cironun yüzde 20’si olması için uğraşıyoruz. 17 bin kombineli seyirci sayısının 42 binlere çıkması da çok önemliydi.”

"SORUNLAR ÜST ÜSTE AMA ROMA 1 GÜNDE KURULMADI"

“Asla hatır, gönülle iş yaptırmayız. Bize cebinden kuruşunu teslim eden taraftarın bir kuruşunun bile peşindeyiz. Biz tüm yöneticiler, mahalle takımı gibi, tüm masraflarımızı cebimizden yapıyoruz. Taraftara da müjdem var. Stadın ışıklandırılması, maça geliş-gidişin sağlıklı olması için çok ciddi çalışma yapıyoruz. Çocuğuyla karda kışta gidenleri görünce yüreğim parçalanıyor, rahat maç seyredemiyorum. Cendere yolunun efektif kullanımı için çalışmamız var. Gerektiğinde yüksek merdiven yapılacak. Otopark problemini çözmek istiyoruz. Sorunlar üst üste ama Roma bir günde kurulmadı. Mümkün olan en hızlı anda Roma’yı kurmaya çalışacağız.”

"BENCE PUSUDAKİLER ERKEN PATLADI"

- Muhalefet ‘erken seçim’ olur diyor. Siz ne diyorsunuz?

"Bir haftada patladı’ gibi şeyler okuyorum ve çok gülüyorum... Bence pusudakiler erken patladı. Yahu birazcık bekleyin, maçlar başlasın en azından... Transfer sezonu açılalı daha bir hafta olmamış, nasıl patladı diyebiliyorlar! Bence onlar erken patladı. Bizi beğenmeyen, eleştirenlere de saygı duyuyorum ama biraz bekleyin en azından... Bunlara gerek yok.

- Seçim sonrası Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu elinizi sıktı ve tebrik etti. Ancak Dursun Özbek bunu yapmadı.

"Bir kasıt olduğunu zannetmiyorum."

"POLAT VE ALTAYLI ETKİLİ OLDU"

- Adnan Polat ve Fatih Altaylı gibi önemli isimlerin desteklemesi seçimi kazanmanızda etkili oldu mu?

"Olmaz mı hiç... Onların ve herkesin desteği etkili oldu. Ancak kaç kişiyi etkilediler, onu bilemem tabii ki."

"HERKES 'MEN GELİR' DEDİ, BİZ BUNA ENGEL OLDUK"

- UEFA’yla yapılan anlaşma ne zaman açıklanıyor?

"UEFA’nın anlaşmayı yarın (bugün) açıklaması bekleniyor. Zor bir süreçti. Göreve geldiğimizde, yetkili spor kamuoyu ‘kesin men cezası alırsınız’ diye bakıyordu. Mevcut durum bunu gösteriyordu. Çünkü UEFA’ya 3 yılda 5 milyon Euro’dan fazla zarar edilmeyeceğini garanti eden eski yönetim, 147 milyon Euro zarar etmişti. Söylenenle tutulan arasında 28 kat fark var! Hal böyle olunca, men cezası alacağımızı söyleyenler haklıydı. Federasyon bu süreçte bize çok destek verdi. Eğer G.Saray ilk borçlanmaya başladığı dönemde mali disiplinini sağlasaydı, bugün bu dev borçlarla uğraşmıyor olurduk. 4 ay boyunca her hafta ne yapıyoruz bizi izlediler. Denetimci yetkili buradaydı ve çayımızı dahi içmeyecek kadar katı biriydi. 4 ayın sonunda artışları gördüler. En kötü plana göre yaptığımız savunmanın en iyi hale geldiğini gördüler. Çünkü şampiyonluk yaşadık ve Avrupa kupalarına katılarak minimum 35 ile 50 milyon Euro arasında bir gelir elde ediyoruz. Diğer iki değerli rakibimize de benzer sınırlamalar geldi. Bunlar G.Saray’ın altından kalkamayacağı şeyler değil. UEFA bizim kanadımızı kırmak istemiyor."

"KISITLAMADAN ETKİLENMEYİZ"

- Kadro kısıtlaması cezası gelir ve sayı 25’ten 21’e düşerse, transferde nasıl bir strateji belirleyeceksiniz?

"Kadromuz aslanlar gibi mücadele ederek, hocamızın doğru davranışlarıyla şampiyonluğa ulaştı. Kadro kısıtlaması gelirse pek etkileneceğimizi zannetmiyorum ama bazı önlemler alacağız. Yüksek maliyetli transferler yapmak istemiyoruz. Sahada ölümüne mücadele edecek bir takım istiyoruz. UEFA şampiyonu olunduğunda Hagi, Taffarel ve Popescu gibi 3 yabancı vardı. Kalan hep bizim çocuklarımızdı. O yüzden altyapıya lafla dönmeyeceğiz. Şartlar da zaten bunu gerektiriyor."

"TÜRKİYE'DE BİLGİSAYAR OYUNLARINA YATIRIM YAPILMALI"

- Çok yoğun çalışıyorsunuz. Boş günlerinizde hobi olarak ne yapıyorsunuz?

"Artık zaman bulamıyorum çünkü dört elle kulübün sorunlarına eğilmiş durumdayız. Ancak yabancı dizi ve bilgisayar uzmanıyımdır. Oyun oynayamıyorum bu aralar... Çok da iyi oyunlar var. En son ‘Elder Scrolls Online’ oynadım. Ancak onda da alan çok büyüdü. Battlefield oynadım. Sosyal medyada görüyorum ‘Gamer başkan’ diyorlar, ona da çok gülüyorum. Tabii bir de E-Spor var. Bu konuda yönetici arkadaşlar çalışıyor, orada da iddialı olacağımıza inanıyorum. Yalnız Türkiye’nin bilgisayar oyunlarına yatırım yapması gerekiyor. Bu alanda ilerlemekte fayda var. WoW’un (World of Warcraft) bütçesi 5-6 milyar Dolar. Kore hükümeti Metin2 diye bir oyun çıkarttı. Büyük para harcadılar ve yatırdıklarını fazlasıyla da aldılar. Yani ben ilgili bir görevde olsam, dijital alanda genç kuşağımızı desteklerdim. Dünya çapında Türkiye’yi doğru tanıtan oyunlar yapmamız gerekir."