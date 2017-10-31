Galatasaray'da yönetimin gözü hakemlerde

Fenerbahçe derbisinde verilmeyen penaltılarının ardından Trabzon’da da aleyhlerine gelişen hakem hatalarından da dert yanan Galatasaray yönetimi, bu durumun devam etmesi halinde ilerleyen haftalarda daha sert açıklamalar yapma kararı aldı. Açılan puan farkının hakem hatalarının da etkisiyle kapanmasına kızan Sarı-Kırmızılı idareciler, “Ligi dengelemeye çalışıyorlar. Bu nedenle de bizim farkı daha da açmamız engelleniyor” ifadeleriyle federasyonu eleştiriyor.

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