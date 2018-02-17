UEFA’dan ‘transfer sınırlaması’ çıkmasına kesin gözüyle bakan Galatasaray, umudunu 27 yaşındaki oyuncu Garry Rodrigues'in iyi bir rakama satılmasına bağladı. Sarı kırmızılı takımın futbolcusu için 4 kulübün devrede olduğu belirtildi.

Mayıs'ta yapılacak olan seçimde yeniden adaylığını koyacak olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gelecek sezonun planlarına da şimdiden başladı. Kulüpte yaşanan büyük mali kriz nedeniyle 9 Mart'ta UEFA ile yapılacak olan toplantıdan 'sattığın oyuncu kadar transfer yapabilirsin' sınırlaması çıkmasına kesin gözüyle bakan sarıkırmızılı yöneticiler, sezon sonu bütçesini de Avrupa kulüplerinin peşinde olduğu Rodrigues'e bağladı.

4 TAKIMDAN TEKLİF VAR

Sabah'ın haberine göre; Real Betis, Celta Vigo, Newcastle United ve Schalke 04'ün izlediği 27 yaşındaki yıldızın performansından memnun olan yönetim, Rodrigues'i sezon sonu 10 milyon Euro'nun üstünde bir rakama satıp başta sol bek olmak üzere yeni transfer bütçesini çıkaracak.

BRUMA'YA BENZİYOR

Rodrigues'i Bruma'ya benzeten G.Saraylı yetkililer, "Bizde 1.350 milyon Euro kazanıyor. Avrupa'da her takım bu formuyla şu an kazandığı ücreti Rodrigues'e öder. Bruma da bizde 1.2 milyon Euro aldığı için 15 milyon Euro bonservisle transfer oldu'' dedi. Yeşil Burun Adaları'nın yıldızı Rodrigues, bu sezon 25 maçta 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.