Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi, 31 Mart’taki olağan mali genel kurulla ilgili rakamları üyelerin erişimine açtı. Gazete Habertürk'ün haberine göre eski başkan Dursun Özbek ve Özbek Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ’yle ilgili dökümlerde ilginç detaylar yer aldı. Özbek’in, şirket alacaklarına karşılık toplam 91 bin 422 TL’lik Ocak 2018 vadeli 3 senet aldığı, ayrıca 517 bin TL’lik kulübe ait 6 müşteri çekini de ciro ettiği bildirildi.

Özbek Turizm AŞ’nin 3 yıl için toplam 7 milyon 831 bin TL faiz tahakkuk ettirdiği raporlarda yer alırken, eski başkanın makbuz karşılığı “Bağışladım” dediği 5 milyon 759 bin TL’lik rakamın da faiz tutarı olduğu kayıtlara geçti. Özbek’in şirketine 2 milyon 72 bin TL’lik daha faiz borcu bulunduğu, 3 yıl içinde 4 milyon 186 bin TL’lik otel faturalarıyla birlikte eski başkanın alacaklı tutarının 6 milyon 258 bin TL olduğu ifade edildi.

TEMLİK KOYDURMUŞ!

Özbek’in, alacaklarına karşılık Emlak Konut’tan gelecek paralara 90 milyon 786 bin TL’lik temlik koydurduğu, Sportif AŞ’deki 4 milyon 283 bin hisse için de rehin işlemi yaptırdığı raporlara yansıdı. Ayrıca bu işlemler için kendisinin ödemesi gereken 911 bin 427 TL’lik noter giderinin kulübe fatura edildiğinin altı çizildi.

NET BORÇ 1 MİLYAR 163 MİLYON TL

Özbek’in 2015-17 süresince affettiği sporcu disiplin cezaları (astronomik kart) için 28 milyon TL mutabakatı bulunduğu kaydedilirken, ayrılan futbolcularla ilgili 18 milyon 817 bin TL’lik kısmın, Özbek’ten alacaklar hesabında sınıflandırıldığı belirtildi. 31 Aralık 2017 itibarıyla net borç da 1 milyar 163 milyon olarak açıklandı.