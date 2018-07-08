Tıp eğitim almak hayaliyle 12 yıl önce Türkiye’ye gelen Gambiyalı doktor Muhammed Jaiteh, mezun olduğu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 3 yıldır görev yapıyor.
AA'nın haberine göre; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışan Jaiteh, Türkiye’de geçirdiği 12 yıllık eğitim ve meslek hayatını anlattı.
Jaiteh, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) yürüttüğü Türkiye burslarını kazanmasının ardından Türkiye'ye 2006’da tıp okumak için geldiğini söyledi.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı bölümünde eğitime başlayan Jaiteh, 2013'te mezun olduğunu ve okulda iç hastalıkları uzmanlık eğitimine devam ederken 2015'te İç Hastalıklar Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak göreve başladığını aktardı.
“TÜRKÇE İLE İLETİŞİM KURMAK ÖN YARGILARI KIRIYOR"
Doktor Jaiteh, yabancı bir ülkede tıp eğitimi almanın kolay olmadığını belirterek, Türkçe’yi öğrendikten sonra zamanla önündeki engelleri aşmayı başardığına işaret etti.
Türkiye’de çalışan Afrikalı doktorların sayısının az olmasından dolayı insanların bu duruma alışık olmadığını dile getiren Doktor Jaiteh, genellikle hastalardan "Bu doktor beni anlar mı?” veya "Bana yardımcı olabilir mi?" şeklinde tepkiler geldiğini anlattı.
Doktor Jaiteh, “Onlarla Türkçe konuşabildiğimizi gördükten sonra rahatlıyorlar ve ön yargılarını kırıyorlar” dedi.
İş hayatında karşılaştığı olayların kendisi için birer tecrübe olduğunu ifade eden Jaiteh, “Hastalarla iletişim kurup onların şikayetiyle ilgili hikayeleri öğrenmeye çalışırken, nereli olduğumuz, ülkemizin nasıl olduğu ve Türkiye'ye neden geldiğimiz hakkında sorularla karşılaşıyoruz. Bir gün hastanede bir hastayı tedavi ederken, onun yakını kamerayla kayıt almaya başladı. Ancak çekim yapmamasını rica ettim. Muayene sonrasında ise o kişiyle sohbet ettim ve Gambiya'yla ilgili sorularını yanıtladım” dedi.
Jaiteh, bu tarz tepkilere rağmen hastalarıyla arasının genellikle iyi olduğunun altını çizerek, hastaların işine bağlılığını görünce herhangi bir sorun yaşamadığını belirtti.
“ÜLKEMDE BİR KLİNİK AÇMAYI HEDEFLİYORUM"
Eşinin de Türkiye’de hemşirelik bölümü okuduğunu söyleyen Jaiteh, gelecek planlarıyla ilgili “Halk Sağlığı bölümündeki doktora tezimi bitirdikten sonra dahiliye bölümünde yan dal eğitimi almayı planlıyorum” diye konuştu.
Jaiteh, eğitimini tamamladıktan sonra ülkesine dönmek istediğini dile getirerek şunları söyledi: “Türkiye her zaman örnek alınabilecek bir ülke. Bir iç hastalıkları uzmanı olarak Türkiye'de kalmam çok bir şeyi değiştirmez. Ben gidersem benim gibi birçok uzman bulunabilir. Gambiya'da ise durum böyle değil, uzman sayısı çok az ve oraya giderek çalışmalarımı sürdürürsem birçok şeyi değiştirebilirim. Bu bakış açısıyla ilerde Gambiya'ya dönmeyi planlıyorum. Orada bir klinik açmayı hedefliyorum."
Ülkesindeki sağlık sektörünün durumuna da değinen Jaiteh, “Gambiya'da sağlık sistemi gelişim aşamasında. Biri yabancı diğeri ise devlet olmak üzere 2 tane tıp fakültesi var. Doktor sayısı yavaş yavaş artmaya başladı ama Gambiya'nın sağlık sektörünün büyük bir çoğunluğu hala yabancı doktorlarla idare ediliyor” diye konuştu.
TÜRKİYE'DE DOKTOR OLMAK GURUR VERİCİ!
Doktor Jatieh, hastanede şimdilik tek Afrikalı doktor olduğunu kaydederek, Türkiye’de doktor olmanın gurur verici olduğunu ifade etti.
Türkiye'nin tıp alanında en iyi üniversitelerinden birinde eğitim gördüğünü vurgulayan Jatieh, “Bu konuda eğitim kalitesi açısından kendimi şanslı hissediyorum” dedi.
Jatieh, Türkiye’nin eğitim için çok cazip bir ülke olduğunu belirterek, “Biz buraya 5 Gambiyalı öğrenci olarak geldik fakat şuan Türkiye'de yaklaşık 200 Gambiyalı öğrenci var” diye konuştu.
Tıp okumayı düşünen Afrikalı öğrencilere de tavsiyede bulunan Jatieh, “Tıp fakültesinde okumaktan çekinmesinler. Uzun süresi ve zorluğundan korkmasınlar. İstekli ve kararlı olurlarsa başarabilirler” ifadelerini kullandı.
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