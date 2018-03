İnsan aynı resme tekrar tekrar baktığında umutsuzluğa kapılıyor. Aklı başında kişiler, son yıllarda ülkemizde nicelik olarak dört nala koşan turizm ve yiyecek-içecek sektörlerinin her unsurunda, maalesef niteliğin eksik kaldığını haykırıyor. Gastronomi fakültelerinden düzenlenen festivallere, gurme yazarlardan gustosu düşük müşterilere, tedarikçilerden yatırımcılara, şeflerden sektörle ilgili basılan kitaplara kadar her köşede ciddi bir kalite problemi mevcut. Sapla samanın bu kadar karıştığı bir ortamda, bazen ‘olmayacak herhalde’ hissi ağır basıyor. HT Pazar'dan Murat Bozok'un haberi...

Dışarı çıkıp akvaryumun dışından bakmak ise farklı bir bakış açısı getiriyor. Bir parça umut veriyor. Geçtiğimiz hafta Katar Uluslararası Gastronomi Festivali için Doha’daydım. Gastronomi ile dolu geçen üç günün ardından şunu söyleyebilirim, Doha’yı sevdim. Bu hisle ayrılmamın arkasında değişik faktörler var. Birincisi Katarlıların misafirperverliği. İltifat olsun diye söylemiyorum. Türk olarak kendimizi misafirperver olarak nitelendirirdim ancak bunu en az bizim kadar iyi yapan başkalarının olduğunu görmek keyif veriyor.

Aklımda olumlu tat bırakan bir diğer şey ise, Katar Uluslararası Gastronomi Festivali’nin standartları oldu. Bu bağlamda Katarlılardan almamız gereken dersler olduğu kanısındayım. Zira ülkemizde maddi hırslar ile gastronomiye olan ilgiyi de suiistimal ederek son yıllarda ipe sapa gelmez çok sayıda niteliksiz festival organize edilir oldu. Konseptini, kurgusunu, katılımcılarını, hijyen koşullarını, etkinliklerini doğru planlanmadan yaptığımız festivallerin, yarardan çok zarar getirdiğini unuttuğumuzu düşünüyorum. Katar Uluslararası Gastronomi Festivali bu anlamda ufuk açıcıydı.

İNSAN İHRAÇ EDEBİLMEK

Bir başka mutluluk unsuru ise Katar’da karşılaştığım Türkler oldu. Turizm ve gastronomi alanında yaptıkları gerçekten gurur verici. Genel müdüründen komisine her kademede pırıl pırıl bu insanlarla karşılaşmak, yaptıklarımızın boşuna olmadığının bir kanıtı niteliğinde. Konakladığım otelde, gittiğim her restoranda, fuar alanında ilgileri inanılmazdı. Kaliteli insan ihraç edebilmek, bir ülkenin kendisini pazarlayabilmesi adına en değerli unsurların başında geliyor. Özellikle de herkese dokunulabilen servis sektöründe. İlerisi için hepimize ışık tutup umut veriyorlar. ‘Herhalde olmayacak’ dediğimden dolayı, beni utandırıyorlar. Sektöre yeni başlayanlara her daim tavsiyem, bir şekilde yurtdışı tecrübesi edinmeleri. Hem kişisel gelişim, hem de ülke kalkınması adına çok değerli buluyorum. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ederim...