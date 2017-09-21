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Gastronomist 2017 geleneksel mutfakları İstanbul’a taşıyor

21-24 Eylül tarihlerinde Tarihi Yarımada’da düzenlenecek olan ‘Gastronomist 2017 merakla bekleniyor

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Dünya gastronomi başkenti olmaya aday İstanbul, 21-24 Eylül tarihlerinde Tarihi Yarımada’da düzenlenecek olan ‘Gastronomist 2017’ye hazırlanıyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın önemli katkıları ve Fatih Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ‘Gastronomist 2017’, tamamen geleneksel mutfak kültürleri üzerine gerçekleştirilecek olan Türkiye’deki ilk uluslararası organizasyon olması ile dikkat çekiyor. Dünya mutfaklarının kıtalararası katılımlar ile temsil edileceği, konuk ülkelerin geleneksel mutfaklarının yanı sıra Türkiye coğrafyasının kadim mutfak kültürünü yansıtan reçete sunumları, yemek sohbetleri, paneller ve çocuk atölyeleri gibi birçok katmanlı etkinliğin yer aldığı Gastronomist 2017, dünyanın geleneksel mutfaklarını İstanbul’a taşıyacak.

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