Gaybubet ev nedir? Gaybubetin sözlük anlamı ne demektir? FETÖ yapılanmasında sürekli duyduğumuz gaybubet evler ne anlama geliyor?

FETÖ operasyonlarında gaybubet evlere yapılan baskınlarında birçok kişi gözaltına alınıyor. Peki FETÖ'cülerin saklandığı bu evin manası ne anlama geliyor?

Gaybubet sözlük anlamı 'Yok olma, bulunmama durumu' anlamına geliyor.

FETÖ operasyonlarında ise gaybubet evler 'güvenli ev' manasına geliyor. Türk Dil Kurumu sözlüğünde Gaybubet 'bulunmayış, yokluk' olarak açıklanıyor.

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