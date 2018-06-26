Gayrimenkul sektör temsilcileri 13’üncü Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekili seçimi sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Belirsizliklerin sona ermesinin ekonomide pozitif bir etki yaratacağı görüşünde birleşen müteahhitler, tüm sektörlerde olduğu gibi gayrimenkulde de önemli bir canlanma yaşanacağını ve konut satışlarında bir süredir devam eden durgunluğun geride kalacağını vurguladı. Konut satışlarında bu yıl rekor bekleyen müteahhitler, önümüzdeki dönemde yabancıya satışların da rekor seviyeye çıkacağı görüşünde birleşiyor. Öte yandan inşaatçılar, yeni dönemde hükümetten, sektöre verilen teşviklerin kalıcı hale gelmesini, yabancıya vatandaşlık hakkında alt sınır 1 milyon dolar limitinin düşürülmesini bekliyor.

‘ÖNEMLİ BİR VİRAJ AŞILDI’

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, seçimlere yüzde 90’a varan katılım oranıyla Türkiye’nin dünyaya demokrasi mesajı verdiğini belirtti. 2023 hedefleri yolunda önemli bir virajın aşıldığını belirten Elmas yeni sistemle birlikte bürokrasinin azaldığı, ekonomiye pozitif yansımaların olduğu, üretim, ihracat ve işsizliğin iyileştirildiği bir dönemin yaşanacağını dile getirdi. Elmas, “Ekonomi ve maliye politikalarının merkeze alındığı bir dönemi yaşayacağız. Yapısal reformlara öncelik verilmesini bekleyeceğiz. Oluşan pozitif hava ve dünyaya verilen demokrasi mesajıyla birlikte özellikle yabancıya satışta rekor kıracağız” dedi.

‘TEŞVİKLER KALICI OLMALI’

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım ise seçimlere yüksek katılım sağlanmasına değinerek, istikrar ve huzurla yola devam kararı alındığını söyledi. Yeni dönemde daha da rasyonel çalışarak, istihdamın ve kalitenin artmasını sağlamak için daha fazla çalışacaklarını dile getiren Durbakayım, bakanlıklar ve STK’lar ile ortak çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi. Durbakayım, “İnşaat sektörü olarak yeni dönemde hükümetten beklentilerimiz; bürokrasinin azalması, kentsel dönüşümün önündeki engellerin kaldırılması, dövize bağlı olmayan yerli üretimin daha fazla kullanılmasının teşviki, kredi faiz oranlarının makul düzeylerde gerilemesi, alım satım vergilerinin toplamda yüzde 1’e inmesi, KDV teşviklerinin kalıcı hale gelmesi şeklinde sıralanabilir.” diye konuştu.

‘YILIN 2. YARISI KAZANILDI’

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün ise belirsizliklerin ortadan kalkmasının iş dünyası için yılın ikinci yarısının kazanılması anlamına geldiğini söyledi. Yenigün “Gündemimizin vakit kaybetmeden ekonomiye gelmesini ve sürdürülebilir büyümenin yakalanabilmesi için gerekli adımların atılmasını bekliyoruz” dedi.

TUROB: TURİZMDE CANLILIK ARTACAK

Gazete Habertürk'ün haberine göre Cumhurbaşkanı ve 27’nci dönem milletvekili genel seçimi sonuçlarına ilişkin bir açıklama yapan Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, “Turizm dünyasının temsilcileri olarak, her zaman istikrardan ve büyüyen Türkiye’den yana olduk. Belirsizlik ortamının kalkmasıyla ekonomide ve turizm sektöründe canlılık artacaktır” dedi. Turizmin ekonominin vazgeçilmezi olduğunu vurgulayan Bayındır, “Yeni dönemde kamuözel sektör işbirliğinde turizmde atılım dönemini başlatacağımızı umuyoruz” dedi.

TÜMSİAD: ADIMIMIZI DAHA RAHAT ATACAĞIZ

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, “İstikrarın devam ediyor olması beraberinde güçlü bir Türkiye’nin yolunu açacaktır” dedi. Yeni dönemde işadamlarına yönelik çalışmaların artmasını da beklediklerini kaydeden Doğan şöyle konuştu: “İstikrarın devam ediyor olması projelerin tamamlanmasıyla yeni projeleri de beraberinde getirecek. Bundan sonra adımlarımızı daha rahat atacağımıza inanıyor ve bir an önce ekonomik düzenlemelerin hayata geçirilmesini temenni ediyoruz.”

ATO: ARTIK MİLLİ EKONOMİ ZAMANI

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, seçimle ilgili olarak “Seçim bitti, şimdi yerli ve milli ekonomi zamanı başladı” ifadesini kullandı. Türkiye’nin önünde 5 yıllık bir dönem olduğunu hatırlatan Baran, “Yeni sistemin ihtiyaç duyduğu uyum yasalarının bir an önce çıkarılması ve Türkiye’nin hızını kesmeden 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru ilerlemesi gerekiyor. Hep beraber ülkemizin, çocuklarımızın geleceği için durmadan, dinlenmeden çalışmalıyız” diye konuştu.

ASO: ODAĞIMIZ EKONOMİ OLMALI

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir de seçim değerlendirmesinde “Gerginliklerin ve kutuplaşmaların bir yana bırakılıp ülkenin geleceğine odaklanmamız gerekiyor. Belirsizlik artık sona erdi. Bundan sonra Türkiye’yi hedeflerine ulaştıracak reformlara ve özellikle ekonomiye odaklanmamız gerekir. Yatırım ve üretim ortamını iyileştirecek yapısal reformların ve özellikle mesleki eğitim reformunun süratle gerçekleştirilmesi için çaba göstermeliyiz” ifadesini kullandı.