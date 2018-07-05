Gazete Habertürk manşetleriyle vicdanlara dokundu

16 ŞUBAT 2015: Henüz 20 yaşındaki Özgecan Arslan, Mersin’de vahşice katledildi, yakıldı. Bütün Türkiye bu vahşet karşısında ayağa kalktı. Özgecan’ın katledilmesi, kadına şiddete tepkinin miladı oldu. Cinayet, kadın erkek ayrımı olmadan herkes tarafından lanetlendi.

8 EYLÜL 2015: Dağlıca’daki terör saldırısında 15 asker şehit düştü. Yarbay İlker Çelikcan da o şehitler arasındaydı. Şehit yarbayın babaannesi Dilber Çelikcan’ın yüzündeki acı ve “Dağ gibi acı” manşeti başka bir söze gerek bırakmıyordu.

Devlet el uzattı. Sonunda Poyraz iyileşti. HABERTÜRK, Poyraz’ın hayat yürüyüşünü de sayfalarına taşıdı. O şimdi 4 yaşında sağlıklı bir delikanlı. Koşuyor, oynuyor...

Yurdun dört bir yanında binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri düzenlendi. Sosyal medyada da protestolar en çok konuşulan konu oldu. “Milat Özgecan” manşeti, kadına yönelik şiddete karşı bakış açısıyla gerçekten bir milattı.

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KATİLİN PEŞİNDE

3 Mart 2009’da Münevver Karabulut’un kafası kesilerek vahşi bir cinayete kurban gitmesi gündeme bomba gibi düştü. Cinayetten sonra kaçan Cem Garipoğlu yakalanıncaya kadar yürütülen soruşturma ve gelişmeler adım adım HABERTÜRK’te yer aldı.

“Yakalayın artık şunu” manşetiyle başlayan süreç, 17 Eylül 2009’da Cem Garipoğlu’nun gözaltına alınmasıyla son buldu.

6 Aralık 2012’de ilk kez Habertürk’ün cezaevinde görüştüğü Garipoğlu, 11 Ekim 2014 tarihinde cezaevinde intihar etti.