Gazete Habertürk manşetleriyle vicdanlara dokundu

5 ŞUBAT 2015: Poyraz bebek, mavi ışık hastasıydı. Babası oğluna hastane bulamadı, sanayide fototerapi cihazı yaptırdı. Poyraz’ın “mavi odası”nı milyonlar HABERTÜRK’ün manşetinden okudu. Herkes yardıma koştu.
Devlet el uzattı. Sonunda Poyraz iyileşti. HABERTÜRK, Poyraz’ın hayat yürüyüşünü de sayfalarına taşıdı. O şimdi 4 yaşında sağlıklı bir delikanlı. Koşuyor, oynuyor...
************
8 EYLÜL 2015: Dağlıca’daki terör saldırısında 15 asker şehit düştü. Yarbay İlker Çelikcan da o şehitler arasındaydı. Şehit yarbayın babaannesi Dilber Çelikcan’ın yüzündeki acı ve “Dağ gibi acı” manşeti başka bir söze gerek bırakmıyordu.
************
16 ŞUBAT 2015: Henüz 20 yaşındaki Özgecan Arslan, Mersin’de vahşice katledildi, yakıldı. Bütün Türkiye bu vahşet karşısında ayağa kalktı. Özgecan’ın katledilmesi, kadına şiddete tepkinin miladı oldu. Cinayet, kadın erkek ayrımı olmadan herkes tarafından lanetlendi.
Yurdun dört bir yanında binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri düzenlendi. Sosyal medyada da protestolar en çok konuşulan konu oldu. “Milat Özgecan” manşeti, kadına yönelik şiddete karşı bakış açısıyla gerçekten bir milattı.
************
3 Mart 2009’da Münevver Karabulut’un kafası kesilerek vahşi bir cinayete kurban gitmesi gündeme bomba gibi düştü. Cinayetten sonra kaçan Cem Garipoğlu yakalanıncaya kadar yürütülen soruşturma ve gelişmeler adım adım HABERTÜRK’te yer aldı.
“Yakalayın artık şunu” manşetiyle başlayan süreç, 17 Eylül 2009’da Cem Garipoğlu’nun gözaltına alınmasıyla son buldu.
6 Aralık 2012’de ilk kez Habertürk’ün cezaevinde görüştüğü Garipoğlu, 11 Ekim 2014 tarihinde cezaevinde intihar etti.
************
26 OCAK 2017-6 MAYIS 2018: Genetik bir hastalık olan SMA, HABERTÜRK’ün sayfalarına taşınarak gündeme geldi. Çaresiz aileler, bir dozu 100 bin lirayı geçen ilaç için devletin kapılarını aşındırıyordu. HABERTÜRK’ün haberleriyle Sağlık Bakanlığı harekete geçti. 20’ye yakın çocuk için ilaç temin edildi, SGK karşıladı. “Hayata dokunuş” manşetindeki Hazal’ın fotoğrafı aileler için umuda dönüştü.
************
13 EYLÜL 2017 - 16 HAZIRAN 2018: Devlet, Hakkâri’de terör saldırısında yaralanan 9 yaşındaki Zeynep Kurt ve kardeşine bağlanan maaşı yıllar sonra, ‘terör mağduru olmadıkları’ gerekçesiyle kesti. HABERTÜRK’ün “Fatura onlara” başlığıyla manşetine taşıdığı mağduriyet, haberimiz sayesinde fark edildi. Çocukların mağduriyeti giderildi. HABERTÜRK Zeynep’in zaferini yine manşetten duyurdu.
************
15 ARALIK 2017: Urfalı Hatice’yi tüm Türkiye, babasının kendisini evlendirmek istemesi üzerine çatıya çıkıp intihar teşebbüsünde bulunmasıyla tanıdı. HABERTÜRK’ün “Yeter” başlığıyla manşetine taşıdığı Hatice, “Babam vazgeçti ama belli mi olur. Hayalim var, okumalıyım. Sesimi duyun” diyerek anne babalara mesaj verdi.
************
18 MAYIS 2014: Soma’daki maden faciasında hayatını kaybeden 301 işçiden geriye yüzlerce dul kadın, yetim çocuk kaldı. Eşi Tuncay Şahin’i kaybeden 4 çocuklu Menekşe Hanım’ın “Gönülsüz giderdi. Çalıştığı yer çok darmış. Sırtı yara olurdu sürünmekten” şeklindeki sözleri bir yana, bakışları her şeyi anlatmaya yetiyordu. HABERTÜRK o gözleri “Maske 30 TL, cezası 300” başlığıyla manşete taşıdı.