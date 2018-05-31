Kayınpederi Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel’i geçen yıl bıçakla öldürdüğü ve eşi Esma Karanfil’i de yaraladığı iddia edilen tutuklu sanık Cemil Karanfil’in yargılandığı dava, karara bağlandı. Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık Cemil Karanfil, “kasten adam öldürme” suçundan 25 yıl hapis cezasına, “eşi kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan da 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar oybirliğiyle alındı.

Karanfil, savunmasında “Üzgünüm. Psikolojime de yansıdı. Ben hayatımda bir horoz bile kesmedim. Hâlâ kendime gelemiyorum. Eşim çok sinirlidir. Antidepresan kullanır. Eşim, ablası ve annesinin ayrılmamız konusunda benim emeğim ile aldığım evimi benden almak, yüklü miktarda nafaka ile çocukları da almak suretiyle boşanma amaçlı yaptıkları tezgâhın sonucunda bu olay meydana gelmiştir. Öldürmeyi planlamam gibi bir durum söz konusu değildir” dedi.

29 Mayıs 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Kadir Demirel, damadı Cemil Karanfil ile görüşmek için Esma Karanfil’in de ortak ikamet ettiği evlerinde bir araya geldi. Görüşmede yine aralarında tartışma çıktı. Cemil Karanfil, bıçakla Kadir Demirel’e 4 kez, eşi Esma Karanfil’e de bir kez vurdu.

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