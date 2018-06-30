GAÜN Seyirtepe Sosyal Tesisleri'nde 1 yıllık icraatlarını değerlendirmek üzere gazetecilerle bir araya gelen Gür, devlet üniversiteleri içerisinde sivil havacılığa hizmet verip pilot yetiştiren Türkiye'de 3 üniversiteden biri olduklarını dile getirerek, bünyelerinde biri çift motorlu ikisi tek motorlu olmak üzere 3 eğitim uçaklarının bulunduğunu belirtti.
25 KİLOMETRE ÖTEDEN ATLADI
Rektör Prof. Dr. Ali Gür, kriz yönetimi ve anlık müdahaleler açısından, pilotun belirli bir süreyi tek başına uçma zorunluluğu olduğunu ifade ederek, 27 Haziran'da meydana gelen uçak kazasına ilişkin "Pilotun 25 kilometre öteden atladığı kesin ama niye atladı henüz bilinmiyor, bunu çözmeye çalışıyorlar. İlk uçuşu da değil, 38 saat uçmuş zaten" şeklinde konuştu.
İNTİHAR İLE İLGİLİ NET BİR ŞEY YOK
Habertürk Haber Merkezi'nden Yusuf Kılıç'ın haberine göre, kursiyer pilot Mehmet Önal'ın intihar etmiş olabileceği iddialarına da değinen Gür, "Net bir şey yokken aileye böyle bir haber vermenin veya böyle bir şey konuşmanın etik olmadığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.
EĞİTİM UÇAKLARINDA PARAŞÜT YOK
Eğitim uçaklarının çok özel donanımlarla ileri düzeyde teşkilatlandırıldığını sözlerine ekleyen Gür, yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi:
"Düşen uçağımızın bakımı, kazadan 1 hafta önce Samsun'dan gelen ekip tarafından zaten yapılmıştı. Bu konuda hiçbir tereddüdümüz yok. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından kırım ekibi geldi, onlar raporlarını tuttular. Şu an resmi rapor henüz elimize geçmedi ama uçakla ilgili bir sorun olmadığı yönünde kanaatleri var. Fakat resmi rapor gelmeden bir şey diyemiyorum. Diğer yandan, eğitim uçaklarında paraşüt yoktur. Bunlarda eğitim üst düzeyde olduğu için otomatik pilot kavramı vardır. Pilot herhangi bir şekilde panik atak, kalp ve herhangi bir sorun olduğunda, otomatik pilota dokunduğu anda otomatik pilot, kendi başına kodlandığı havaalanı hangisiyse oraya iniş yapar. Bu uçağımızda o sistem vardı zaten."
27 HAZİRAN'DA DÜŞTÜ
GAÜN Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Uçuş Eğitim Akademisi'ne ait eğitim uçağı, 27 Haziran'da, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Aşağı Söğütlü köyü yakınlarında düşmüş, kursiyer pilot 40 yaşındaki Mehmet Önal hayatını kaybetmişti.
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