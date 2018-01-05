Gaziantep'te özel bir hastanenin asansöründe sıkışan bir temizlik görevlisi feci şekilde öldü.

İHA'nın haberine göre, Gaziantep'te bir temizlik firmasında çalışan 38 yaşındaki Yılmaz Güneş, özel bir hastanenin asansöründe mahsur kaldı. Katın yarısına kadar gelen asansörün açılan kapısından çıkmak isteyen Yılmaz Güneş, asansör kapısı ile elindeki kova arasında sıkışarak feci şekilde yaşamını yitirdi. Ekipler tarafından kurtarılan Yılmaz Güneş'in hastanede yapılan sağlık kontrolünde öldüğü belirlendi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Güneş'in cenazesi, savcılık incelemesinin tamamlanmasının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürülecek.

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