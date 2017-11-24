Gaziantep'te öğrenci velisi ve yakınlarının dövdüğü öğretmenin boyun kemiği kırıldı

Gaziantep'te, sınıf öğretmeni Mustafa Koç (35), okumayı öğrenen öğrencisini tebrik etmek amacıyla yanağını sıktı. Yanağı kızaran öğrencinin babası, işyerine çağırdığı Mustafa Koç'a 4 yakınıyla birlikte saldırıp, tekme tokat dövdü. Yanındaki öğretmen eşi Özlem Koç'un da yumruklandığı olayda Mustafa Koç'un boyun kemiği kırıldı. Öğretmenler Günü'ne hastanede yaşam savaşı vererek giren Mustafa Koç'un hayati tehlikesi sürüyor.



DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Solmaz Güzel İlkokulu'nda görevli 14 yıllık öğretmen Mustafa Koç, iddiaya göre, okumayı öğrenen öğrencisini tebrik için yanağını sıktı. Bir süre sonra öğrencinin yanağı kızardı. Eve giden öğrencinin yanağındaki kızarıklığı fark eden annesi, oğluna ne olduğunu sordu. Öğrenci, öğretmenin yanağını sıktığını söyledi. Kadının durumu anlattığı eşi, öğretmen Koç'u arayarak, oğlu hakkında konuşmak için okulun yakınında bulunan kendisine ait oto yıkamacıya çağırdı. Mustafa Koç, kendisi gibi öğretmen eşi Özlem Koç'u okul çıkışında yanına alarak velinin işyerine gitti. Burada öğrenci velisi ve yanında bulunan 4 yakını, bir anda Mustafa Koç'a saldırdı. Öğretmene işyerindeki aletlerle vuran ve tekme tokat döven grup, eşi Özlem Koç'u da yumrukladı. Öğretmen Mustafa Koç, eşinin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Mustafa Koç'un boyun kemiğinin kırıldığı belirlendi. Koç, hayati tehlikesi nedeniyle yoğun bakım ünitesine alındı.



Öğretmen çiftin şikâyeti üzerine gözaltına alınan isimleri açıklanmayan 5 kişi ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



'İNGİLİZ ANAHTARIYLA DÖVDÜLER'



Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Özlem Koç, grubun kendisi ve eşine aralarında İngiliz anahtarının da bulunduğu aletler ile tekme tokat saldırdıklarını söyledi. Eşinin, en mutlu olması gereken 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yaşam savaşı verdiğini belirten Koç, şöyle konuştu:



"Eşimin sınıfındaki öğrenciler okumayı sökünce, sınıfta herkes çok mutlu olmuş. Eşim de öğrencisinin yanağından makas alarak mutluluğunu göstermiş. Okul sonrasında eve giden öğrenciyi gören annesi yanağındaki kızarıklığı sorunca öğretmeninin yanağını sıktığını söylemiş. O da eşine durumu anlatarak, eşimin çocuğuna şiddet uyguladığını söylemiş. Okul çıkışında eşimin yanına geldim. Beraber eve giderken, öğrencinin velisi arayarak okulun yanındaki kendisine ait işyerine çocuğu hakkında konuşmak için çağırdı. Biz de beraber gittik. 'Sen oğluma nasıl böyle bir şey yaparsın?' dedi. 'Eşim de ben oğluna bir şey yapmadım ama kabahatim varsa özür dilerim' dedi. Bunun üzerine öğrenci velisi ve yanındaki 4 kişi, eşime saldırdı. İçlerinden birisi elindeki İngiliz anahtarı ile kocama vuruyordu. Ben araya girmek isteyince birisi benim göğsüme yumruk attı. Eşimi bıraktıklarında yarı baygındı. Ayağa kalktığında sarhoş gibi sendeleyerek yanıma geldi. Ben ambulansı aradım ve hastaneye getirdik. Eşim şimdi boyun kemiğinde kırık olduğu için hayati tehlikeyle karşı karşıya. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde böyle olmamalıydı. Yetkililerden öğretmenlere yönelik bu tür şiddet olaylarına karşı tedbir almalarını istiyorum."



EĞİTİM-SEN KINADI



Öğretmen çifte yönelik şiddete tepki gösteren Eğitim- Sen Gaziantep Şube Başkanı Ali Ersönmez, saldırıyı kınadı. Ersönmez, "Böyle bir şey yaşanmamalıydı. Öğretmenler Günü'nde öğretmenizin yaşadığı bu olaydan dolayı çok üzgünüz. Her türlü şiddet olayını şiddetle kınıyoruz" dedi.

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