Gazientep'te kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından açılan ateş sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, seslerin üzerine olay yerine gelen vatandaşlar ve çocukların yakınları tarafından özel araçlarla Şehitkamil devlet Hastanesi'ne getirildi.

İHA'nın haberine göre, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tüfekli saldırgan ise olayın ardından kaçarak, kayıplara karıştığı bildirildi. Polis olay yerinde inceleme yaptı. Saldırganın V.K isimli şahsın olduğunu tahmin edilirken, şahsın yakalanması için çalışma yürütülüyor.

VALİLİK VE SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Gaziantep Valiliği, kentte düğünde tüfekle ateş açılması sonucu 5'i çocuk 6 kişinin yaralandığı olayla ilgili açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken, olayın okul ile ilgili bulunmadığı kaydedildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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