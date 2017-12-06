Gaziantep'te sokak köpeğini silahla vurdular

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde boynundan ve ayağından silahla vurularak yaralanan sokak köpeği, hayvanseverlerce tedavi ettirildi.

AA'nın haberine göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir sokak köpeğinin başından yaralı olduğunu gören vatandaşlar, Gaziantep Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE) ile iletişime geçerek yardım istedi. Dernek yetkilileri tarafından ilk müdahalesi yapılan sokak köpeği daha sonra Gaziantep'te veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

Boynundan ve sağ arka ayağından yaralanan köpeğin tedavinin ardından hayvan barınağına konulacağı belirtildi. CAHİDE Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş Tosun, gazetecilere, silahla vurulan hayvanın ciddi yara aldığını belirtti.

Sokak köpeğinin sağlığına kavuşması için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Tosun, "Bu hayvan maalesef domuz kurşunuyla boynundan ve arka ayağından vurulmuş. Boyun ve ayak parçalanmış. Bu resmen bir vahşet, başka adı yok." dedi.