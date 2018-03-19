Gaziantep'in İslahiye ilçesinde aniden duran süt kamyonu, arkasından gelen bir ticari araçla otomobilin kaza yapmasına neden oldu. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

İHA'nın haberine göre, Nurdağı ilçesinden İslahiye ilçesine seyir halinde bulunan süt kamyonu, İslahiye Köprülü kavşakta dönüş yapmak için aniden durdu. Kamyonun arkasında aynı istikamette seyir halinde bulunan Mustafa K. idaresindeki 79 DF 144 plakalı hafif ticari araç, kamyona çarptı. Osman K. idaresindeki 27 YD 340 plakalı otomobil de aniden duran hafif ticari araca çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından süt kamyonunun olay yerinden kaçtığı belirtilirken her iki aracın sürücüleri ile otomobilde bulunan Hüseyin K. ve Gülsen K. yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Hüseyin K., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Diğer yaralılar ise hastanede tedavi altına alındı.

Kaza anında olay yerinden geçen İslahiyespor Kulübü Masörü Sefa Yılmaz'ın yaralılara ilk müdahaleyi yaptığı öğrenildi. Yaralılara müdahale eden Masör Sefa Yılmaz'ın, ambulanslar gelene kadar otomobilde sıkışan yaralıların başından ayrılmadığı belirtildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kazaya neden olan kamyonu ve sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER