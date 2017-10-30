Gaziantep Valiliği önünde şüpheli paket

Gaziantep Valiliği önündeki tramvay yolu üzerinde bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu.

İHA'nın haberine göre, Gaziantep Muammer Ersoy Bulvarı Gaziantep Valilik ve Emniyet Müdürlüğü binasının karşısında bulunan tramvay yolunda bırakılan koli paniğe neden oldu. Şüpheli paketin bulunduğu bölgede geniş güvenlik tedbirleri alındı. Tramvay yolunun her iki tarafından geçen karayolu trafiğe kapatıldı. Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanları ise alınan güvenlik tedbirleri kapsamında kapanan yollar nedeniyle güçlükle olay yerine ulaşabildi.

Bomba uzmanlarının müdahalesinin beklendiği şüpheli paket nedeniyle onlarca vatandaş da olay yerine toplandı.