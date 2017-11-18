Gaziantepspor'da yapılanma süreci başladı

Gaziantepspor, Abdulkadir Bakırdöven'i kulübün sportif direktörlüğü ve genel müdürlüğü görevlerine getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, aslen Gaziantepli olan 45 yaşındaki spor adamının, kırmızı-siyahlıların yeniden yapılandırılması sürecinde sportif direktörlüğün yanı sıra genel müdürlük görevlerine getirildiği belirtildi.

Yaklaşık 15 yıldır Almanya’da yaşayan ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Avrupa Şubesi Başkanlığı görevini yürüten Bakırdöven, 1992-2002 yıllarını kapsayan dönemde profesyonel liglerde futbol hakemliği yaptı ve UEFA'dan uluslararası oyuncu izleme eğitimi aldı.

Abdulkadir Bakırdöven

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