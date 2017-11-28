Gaziosmanpaşa'da korkunç cinayete kurban giden genç kızın babası konuştu

İstanbul Gaziosmanpaşa'da cezaevi firarisi tarafından eşarpla boğularak öldürülen 16 yaşındaki Dilek İ.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Burada konuşan baba Mustafa İ. " 'Ben kardeşlerim için kendimi feda ettim baba' dedi. Ben yandım kardeşim yanmasın derdi" diye konuştu.
DHA'nın haberine göre cinayet kurbanı Dilek İ.'nin babası Mustafa İ. cenazeyi almak için Antalya'dan İstanbul'a geldi. İşlemleri tamamlandıktan sonra cenazeyi alan Mustafa İ., basın mensuplarına konuştu. Polise şikayette bulunduğu öne süren inşaat işçisi Mustafa İ. " 'Kızımı alın' diye 11'inci aydan beri 15-20 sefer şikayetim var. Elimle gösterdiğim halde almadılar" dedi.
"EN SON KARA HABERİ GELDİ"
Basın mensuplarının 'En son kızınızı ne zaman gördünüz?" sorusuna baba Mustafa İ., "Çok oluyor görüşeli. Kızı görüştürmediler buraya kaçırdılar. Burada da cenazesini bulduk. Burada iki haftadan beri ablasının evinde saklanıyormuş. En son kara haberi geldi. Ölümüne sebep olan ablası ile annesi. Çünkü bildikleri halde ekibe söylemediler, devamlı sakladılar. Oğlan uyuşturucu bağımlısıydı" diye cevap verdi.
"DEVAMLI SAKLADILAR"
Acılı baba, "Annesi, ablası hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Çünkü yıllardan beri kızımın yerini bildikleri halde söylemediler. Devamlı sakladılar 15 yaşındaki çocuğumu. Daha 16 yaşına yeni girdi. 3 ay oldu. Oğlanın yaşı 31'di. 1 yıldır arıyorduk. Telefonla görüşüyorduk. Yüz yüze görüşemiyorduk" dedi.
"BEN KARDEŞLERİM İÇİN KENDİMİ FEDA ETTİM"
Mustafa İ, "Kızım, Ahmet'in, kardeşini öldürmekle tehdit ettiğini söyledi. 'Ben kardeşlerim için kendimi feda ettim baba' dedi. 'Ben yandım kardeşim yanmasın derdi' devamlı. Eşimin gözleri görmüyor. Kafasına silahı dayayarak zorla götürmüş. Benim kızımın dediğine göre" ifadelerini kullandı. Acılı baba Mustafa İ. cenazeyi Gaziantep'te toprağa vereceklerini söyledi.
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