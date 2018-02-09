Hamas'ın çağrısı üzerine Gazze'deki Filistin Camisi önünde düzenlenen eyleme çok sayıda Filistinli katıldı. Sık sık " Kudüs bizimdir" sloganları atılan eylemde "Şehit Cerrar Cuması" yazan dövizler taşındı.

Hamas yöneticilerinden Muşir el-Mısri, burada yaptığı konuşmada, "Siyonistlere ve destekçisi ABD'ye olan öfkemizi göstermek, intifadanın sembol isimlerinden şehit Ahmed Cerrar'ı anmak için burada toplandık." dedi.

Mısri, "Cerrar bize Batı Şeria'daki gençlerin Kudüs ve direnişten uzaklaştırılma çabalarının beyhude olduğunu gösterdi. İsrail ile müzakerelerde başarı elde edilememesi en başarılı yolun direniş ve cihat olduğunu ortaya koyuyor." diye konuştu.

"ABD VE İSRAİL'İN POLİTİKASI BAŞARISIZ OLACAK"

ABD ile İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirme ve yerleşim birimlerini genişletme politikasının başarısız olacağını söyleyen Mısri, "Kudüs'ün Araplara ve İslama ait olduğu fikrinden vazgeçmeyeceğiz. Batı Şerialı gençler, işgale karşı yeni denklemler kurmaya muktedirdir." ifadesini kullandı.

Batı Şeria'daki güvenlik birimlerinin İsrail ile koordinasyonlarını sürdürmesini de eleştiren Mısri, "Aramızda kutsal bir anlaşmazlık var. Silahları bırakmayacak, Kudüs'e ve şehitlerimizin kanlarına sadık kalacağız." şeklinde konuştu.

Mısri ayrıca Arapların İsrail ile ilişkileri normalleştirme politikasına da tepki gösterdi.

İsrail askerleri bir Yahudi yerleşimcinin ölümünden sorumlu tuttuğu Ahmed Cerrar'ı, 6 Şubat'ta El-Yamun beldesinde kaldığı eve baskın düzenleyerek öldürmüştü. Olayın ardından Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Kassam'ın şehit komutanlarından" diye bahsettiği Cerrar için taziye açıklaması yayımlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurduğu 6 Aralık 2017'den bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor. İsrail askerleri bu gösterilere, göz yaşartıcı gaz ve plastik merminin yanı sıra zaman zaman gerçek mermiyle müdahale ediyor.

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