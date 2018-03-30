Gazze'de İsrail güçleri, Filistinlilere saldırdı: 14 ölü, 500 yaralı

Gazze Şeridi'nde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çıkan çatışmada 14 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 500 kişi yaralandı.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun sabah saatlerinde Gazze sınırına top atışıyla düzenlediği saldırıda şehit olan Ömer Vahid Semmur dahil 5 kişinin şehit olduğunu, 370 kişinin yaralandığını aktarmıştı.
Filistinliler, 1976 yılında İsrail güçlerinin ülkenin büyük bir bölümünü işgal etmesinin yıl dönümü olan 30 Mart Toprak Günü'nde Gazze Şeridi'nde İsrail sınırında "Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü" düzenledi. Yürüyüş başladığı sırada Gazze sınırı İsrail tarafından 'kapalı askeri bölge' ilan edildi.
İsrail askerlerinin gerçek mermilerle sert bir şekilde müdahale ettiği gösteride 14 Filistinli'nin hayatını kaybettiği, 500 Filistinli'nin ise yaralandığı bildirildi.
İsrail medyasında, İsrail hükümetinin düzenlenecek yürüyüş için Filistin'i uyardığı ve İsrail güvenlik güçlerini harekete geçireceği yönünde haberlere yer verilmişti.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SALDIRIYI KINADI
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’de bugün gerçekleştirilen barışçı protesto gösterilerine katılan Filistinlilere yönelik orantısız güç kullanımını kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'de bugün gerçekleştirilen barışçı protesto gösterilerine katılan Filistinlilere yönelik orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz. İsrail güvenlik güçlerinin müdahaleleri sonucunda yaşanmakta olan can kaybı ve yaralanmalardan büyük endişe duyuyoruz.
İsrail’in bölgede gerilimi daha da artıracak güç kullanımına ivedilikle son vermesi lazımdır. Uluslararası toplumu İsrail’i bu saldırgan tutumdan vazgeçirmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
FİLİSTİNLİLERİN 'BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ'
İsrail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymasının ardından yaşanan olayların anıldığı "Toprak Günü"nde Filistinli grupların günler öncesinden yaptığı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" çağrısına katılmak için halk sabah saatlerinden itibaren sınıra akın etmişti.
Filistin bayrakları taşıyan çok sayıda kişi, 1948'de topraklarından göçe zorlanan Filistinlilerin dönüş hakkını savunmak ve İsrail'i protesto etmek için sınırdaki 6 noktada toplanmak üzere Gazze'nin kuzey, güney ve orta kesimlerindeki bölgelerinden sınıra doğru yürüyüşe geçmişti.
Filistinli taraflar her fırsatta yürüyüşün "barışçıl" olacağını vurgularken, İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot Filistinlilerin yürüyüş sırasında İsrail altyapılarına saldırması durumunda orduya gerçek mermi kullanma izni vereceğini belirtmişti.
Eisenkot, yürüyüş nedeniyle bariyerlerin güçlendirileceğini ve İsrail topraklarına sızma girişimlerini engellemek için takviye birlikler konuşlandırılacağını kaydetmişti.
Ayrıca İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada yürüyüşle eşzamanlı Gazze-İsrail sınırının kapalı askeri bölge ilan edildiği duyurulmuştu.
DİRENİŞİN SEMBOLÜ: TOPRAK GÜNÜ
İsrail, 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymuştu. Filistinliler olayı protesto etmek için genel grev yapmış, İsrail güçlerinin Deir Hana beldesinde göstericilere ateş açması sonucu 6 kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Bu nedenle Filistinliler her yıl 30 Mart'ta işgale karşı etkinlikler düzenliyor.
1976 olayları İsrailli yetkililerle Filistinli kitleler arasında ilk çatışma olması sebebiyle büyük önem taşıyor.
Toprak Günü olarak anılan bu olay, İsrail'le Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin sebatının simgesi olarak görülüyor.
Filistin Toprak Günü'nün geçmişi "Nekbe" olarak bilinen 1948'de İsrail'in kurulması ve sonrasındaki olaylar zincirine kadar uzanıyor.
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