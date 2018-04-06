Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Han Yunus'un doğu sınırında Usame Hamis Kadih (38) ile Gazze kenti sınırında Mecdi Ramazan Şebat isimli 2 Filistinlinin şehit düştüğü belirtildi.
Ayrıca aralarında göz yaşartıcı gazdan etkilenenlerin de olduğu 250 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Gösterilerin başladığı geçen cumadan bu yana şehit olan Filistinli sayısı 24'e yükseldi.
Filistinlilerin abluka altındaki Gazze sınırında geçen cuma başlattıkları "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamındaki barışçıl gösterileri İsrail'in tehditlerine rağmen bugün de devam ediyor.
ALMANYA'DAN GAZZE AÇIKLAMASI
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Rainer Breul, İsrail askerlerinin Gazze'deki göstericilere yaptıkları müdahaleleri büyük bir dikkatle ve endişeyle izlediklerini söyledi.
Breul, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, gösterilerde gerçek mermilerle müdahalelere genel olarak karşı olduklarını belirten Breul, İsrail'in göstericilere karşı orantılı müdahalede bulunmasını beklediklerini ifade etti.
Breul, "Gazze'deki olayları büyük dikkatle ve endişe duyarak izliyoruz." diye konuştu.
Bölgedeki tüm tarafları gerginliğin azaltılması yönünde çaba harcamaya çağıran Breul, "Elbette düşünce özgürlüğü ve barışçı şekilde gösteri hakkı vardır. Ancak bu hak da suistimal edilmemelidir." dedi.
Gazze'deki güvenlik güçlerinin sınır ihlalleri yapılmamasına dikkat etmesi gerektiğini, İsrail'in de sınır güvenliğini sağlama hakkı olduğunu ifade eden Breul, "Ancak bu orantılı olmalıdır. Göstericilere ateş edilmemesi gerekir. Gazze'de çok sayıda yaralı bulunduğu yönünde haberler olduğu için bunu çok açık şekilde ifade ediyorum." şeklinde konuştu.
Ölen ve yaralanan insanların sayısının çok fazla olması sebebi ile göstericilere yapılan müdahalenin orantılı olmadığının anlaşıldığını kaydeden Breul, "Bu olayların araştırılmasını bekliyoruz." dedi.
Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında geçen cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 22 Filistinli şehit oldu, bin 500'den fazlası yaralandı.
"BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ"
Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında geçen cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine altı hafta boyunca devam etmeyi planlıyor. Gösterilerin altı hafta boyunca devam edecek olmasının bir sebebi de bu tarihte ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamış olması.
TOPRAK GÜNÜ NEDİR?
İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.
İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.
"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.
Filistinlilerin abluka altındaki Gazze sınırında geçen cuma başlattıkları "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamındaki barışçıl gösterileri İsrail'in tehditlerine rağmen bugün de devam etti. Han Yunus kentinin doğusundaki İsrail sınırında toplanan göstericiler, lastik yakıp İsrail karşıtı sloganlar attı.
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