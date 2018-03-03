Türkiye’de 1990’lı yıllarda hız kazanan, 2001 ve 2008/2009 ekonomik krizlerinde tavan yapan boşanma oranları bir yıl soluklandıktan sonra 2017’de yeniden arttı. Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) verilerine göre 2017’de evlenen çift sayısı 569 bin 459, boşanan çift sayısı ise 128 bin 411 oldu.

Gazete Habertürk'ten Naime Sert'in haberine göre; sadece resmi evlilik ve boşanmaları kapsayan verilere göre evlenen çiftlerin sayısı 2017’de bir önceki yıla göre yüzde 4.2 azaldı, boşanan çiftlerin sayısı ise yüzde 1.8 arttı. Bin kişilik nüfustaki evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı binde 7.09, kaba boşanma hızı ise binde 1.6 oldu. Boşanmış nüfus 2 milyon 272 bin 911 kişiyi bulurken, evli nüfus 38 milyon 666 bin 419 kişiye çıktı.

İZMİR İLK, HAKKARİ SON SIRADA YER ALDI

Kaba boşanma hızı 2017’de en yüksek il, binde 2.57 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2.51 ile Antalya ve Muğla izledi. Kaba boşanma hızı en düşük il ise binde 0.2 ile Hakkâri oldu. Bu ili binde 0.21 ile Bitlis, binde 0.22 ile Şırnak takip etti.

EKONOMİK KRİZLERDE BOŞANMALAR ARTIYOR

2016 yılında azalan boşanma sayısı 2015 yılında önemli bir değişim göstermemişti. 2016 yılında evlenen çift sayısı yüzde 1.4, boşanan çift sayısı yüzde 4.3 düşüş göstermiş, 2015’te evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 0.5, boşanan çiftlerin sayısı ise yüzde 0.7 artmıştı. Verilere göre yuvaları yıkan en önemli sorun ekonomik krizler oldu. 2001 ve 2008 ekonomik krizleri evlilik oranını azaltırken, boşanma oranını artıran en önemli etken olmuştu. 2002 yılında evlilik sayısı yüzde 6.3 gerilerken, boşanmalar yüzde 3.6 artmıştı. 2009 yılında ise evlilikler yüzde 7.8 azalırken, boşanmalarda yüzde 14.5 artış yaşanmıştı.

ORTALAMA EVLİLİK YAŞI YÜKSELİYOR

Ortalama ilk evlenme yaşı yükseliyor. 2007 yılında ortalama ilk evlilik yaşı erkeklerde 27.7, kadınlarda 24.6 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı 2016 yılına göre değişim göstermedi ve 3.1 oldu. Ortalama ilk evlenme yaşı, 2008 yılında erkekler için 26.1, kadınlar için 23.5 idi. İlk evlenme yaş farkının ortalama en yüksek olduğu il 4.7 yaş ile Kars çıktı. Bu ili 4.4 yaş ile Ağrı, 4.3 yaş ile Muş izledi. Ortalama ilk evlenme yaş farkının en düşük olduğu iller 2.4 yaş ile Zonguldak, Karabük ve Tunceli olarak kayıtlara geçti.

AB'DE EN YÜKSEK ORAN İNGİLTERE'DE

ABD 2016 yılı verilerine göre binde 3.2’lik boşanma oranına sahip. Avrupa Birliği’nde en yüksek boşanma oranı binde 8.9 ile hali hazırda 28 üyeli birlikten boşanmaya çalışan İngiltere’de. İngiltere’yi Portekiz ve Lüksemburg izliyor. AB’nin son verileri 2005 yılına ait. 2015‘te Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin kaba evlenme hızı (Her bin nüfus başına düşen evlenme sayısı) ortalaması binde 4.2 iken, Türkiye binde 7.7 ile bu ortalamanın üstünde yer aldı. 2017’de Türkiye’deki oran binde 7.09 oldu.

BOŞANMA ENDEKSİ NEYİ İŞARET EDİYOR

Boşanma ve evlilik oranları sadece sosyal değil aynı zamanda perakende ve konut başta olmak üzere pek çok sektörde trendleri anlamak için baz alınan önemli bir ekonomik gösterge. Boşanma oranlarının ekonominin geleceğiyle ilgili verdiği işaretler ise tartışmalı. Bir grup uzman ekonomik krizlerde boşanma oranlarının arttığını savunuyor, ki Türkiye’deki veriler de bunu gösteriyor. Öte yandan 2008 yılında ABD’de patlak verip tüm dünyayı etkileyen küresel krizde hem ABD’de hem de İngiltere’de boşanma oranlarının azalması kafaları karıştırdı. Uzmanlar boşanma, yeni ev gibi masraflardan kaçınmak isteyen çiftlerin kararlarını ertelediği görüşünde.

BOŞANMA 10 YILDA YÜZDE 36 ARTTI

TÜİK verilerine göre son 10 yılda boşanma sayısı yüzde 36.3 artarken, evlilik sayısı yüzde 10.7 geriledi. 2007 yılında evlenme sayısı 638 bin 311 iken 2017’de 569 bin 459’a indi. Boşanma sayısı ise 2007’de 94 bin 219 iken 2017’de 128 bin 411’e çıktı. TÜİK verilerine göre boşanmaların 2017 yılında yüzde 38.7’si evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 20.7’si ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti. İlk 10 yıldan sonra boşanma oranları azalıyor. En yüksek kaba evlenme hızı binde 9.6 ile Kilis’te görüldü. Kilis’i binde 8.29 ile Adıyaman, binde 8.2 ile Şanlıurfa izledi. Kaba evlenme hızı en düşük il, binde 4.14 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 5.26 ile Kastamonu, binde 5.39 ile Bayburt takip etti.