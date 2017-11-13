Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda geleceğe koştuk!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Vodafone tarafından bu yıl “Çocuklar için koş” temasıyla düzenlenen Vodafone 39’uncu İstanbul Maratonu, büyük bir coşkuyla gerçekleşti.
Gazete Habertürk'ten Murat Ağca'nın haberine göre 2015’te “Kadına şiddete dur de”, 2016’da ise “15 Temmuz şehitleri için koşuyoruz” temalarıyla gerçekleştirilen organizasyonun bu yılki sloganı, “Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz” olarak belirlendi. Maraton, 15K, 10K, Halk Koşusu ve Tekerlekli Sandalye olmak üzere beş ayrı kategoride gerçekleşen organizasyona 100 ülkeden yakla- şık 125 bin kişi katılırken, 86 elit atlet de mücadele etti. Anadolu yakasından baş- layan, Avrupa yakasında son bulan dünyanın ‘kıtalararası’ tek maratonunda yine Afrikalı atletlerin ağırlığı vardı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin gerisinden baş- layan ve Sultanahmet Meydanı’nda sona eren 42 kilometre 195 metrelik maratonun ortalarından itibaren 16 atlet, ön grubu oluşturdu ve yarı- şın büyük bölümünü bu grup toplu olarak geçti.
DÖRT YIL SONA YENİDEN
Finişe yaklaşılırken kopmaların yaşandığı yarışı erkeklerde Kenya asıllı Fransız Abraham Kiprotich, 2 saat 11 dakika 22 saniyelik derecesiyle ilk sırada bitirdi. Kiprotich, 2013 yılında da İstanbul’da maraton kazanmış ancak doping yaptığı tespit edildiği için birinciliği geri alınmıştı. İki yıllık doping cezasının ardından yeniden atletizme dönen Kiprotich, 4 yıl önce kaybettiği şampiyonluğu yeniden kazandı.
CHEPNGETİCH’TEN ÇİFTE ZAFER
Kadınlarda uzun süre önde birlikte koşan iki atletten Ruth Chepngetich 2 saat 22 dakika 36 saniyeyle birinci oldu. Kenyalı atlet böylece 30 Nisan’da kazandığı Vodafone Yarı Maratonu’ndan sonra İstanbul Maratonu’nu da ilk sırada tamamlayarak bu yıl İstanbul’daki ikinci zaferine imza attı
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