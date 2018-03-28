Annesini henüz küçük yaşta kaybeden 23 yaşındaki Mehmet Şanlı, basketbol yaşantısını noktaladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi kulüplerin altyapısında oynayan Mehmet Şanlı'nın bir süredir depresyonda olduğu kaydedildi. DHA'da yer alan habere göre geçen sezon Bursa'nın Nilüfer Basketbol takımında forma giyen Mehmet'in ortaya çıkan rahatsızlığı sonrasında ilaçlarını düzenli olarak kullanmadığı için sıkıntı yaşadığı belirtildi. Bunalıma giren Mehmet Şanlı, babasının da kendisiyle ilgilenmediğini öne sürerek ABD'ye gitmek için Atatürk Havalimanı'na geldiği kaydedildi.
Burada pasaport kontrol noktasından kaçak geçmeye çalışan Mehmet Şanlı polis tarafından alınarak tedavi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldü. Bir süre hastanede kalan 23 yaşındaki basketbolcuya Türkiye Basketbol Federasyonu’nun desteğiyle maaş bağlanarak ev verildi. İlaçlarını aksatan ve ağır psikolojik hastalığıyla pençeleşen Şanlı, yine pasaportunu alarak 2-3 ay önce geldiği Atatürk Havalimanı’nda her gün ABD uçuşlarını takip ediyor...
"ABD'YE GİTMEK İSTİYORUM"
Atatürk Havalimanı’nı evi gibi gören genç basketbolcu, yaklaşık 1 aydan beri Dış Hatlar Gidiş Terminali’nde kontuarlar bölgesinde yaşamaya başladı. Burada bankların üzerinde uyuyan Mehmet Şanlı’nın yemek ihtiyaçlarını havalimanı personeli karşılıyor. Personele “Ben ABD’ye gitmek istiyorum San Francisco’da basketbol oynamak istiyorum beni ne olur oraya gönderin´ dediği öğrenildi.
KARİYERİ GENÇ YAŞTA NOKTALANDI
2013 yılında 3 sezon boyunca Fenerbahçe Ülker altyapısında oynayan 1995 doğumlu Mehmet Şanlı daha sonra sarı-lacivertli takımla karşılıklı olarak yollarını ayırmıştı. Sakarya’da düzenlenen ve Fenerbahçe Ülker`in ikinci bitirdiği Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda 9,5 sayı-12,2 ribaund ortalamalarıyla dikkat çekmişti.
Ayrılık sonrası Beşiktaş Integral Forex forması giyen Mehmet Şanlı daha sonra sırasıyla İBB, İTÜ, Final Gençlik, Muğla Ormanspor ve geçen sezon Bursa Nilüfer Belediyespor A takımı formaları giymişti.
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