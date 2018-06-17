Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz, teknoloji bağımlılığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bağımlılığın "bir madde veya davranışın, kişinin hayatını kontrol etmeye başlaması" olarak yorumlandığını aktaran Yılmaz, "Bir şey kişinin hayatını kontrol etmeye başlıyorsa, bütün gününüz onu bulmak veya bırakmaya çalışmakla geçiyorsa, artık bir bağımlı profilinden bahsedebiliriz. Bu açıdan bakıldığında, teknolojide de benzer süreçler ve benzer sonuçlar yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

"GENÇLER SPOR VE SANATLA İLGİLENMELİ"

Savaş Yılmaz, bağımlılığın önüne geçilmesi noktasında boş zamanların doldurulması için alternatif bir yaşam sürülmesi gerektiğini belirterek, gençlerin sanatla ve sporla ilgilenmesi amacıyla Yeşilay'ın projeler geliştirdiğini aktardı.

Bağımlılıkların tümünün hayattaki bir boşluktan yararlanarak kişiye ulaştığına değinen Yılmaz, "Boşlukları doldurmanız lazım. Teknoloji bağımlılığı da aynı şekilde giriyor hayatınıza. Hayatınızdaki boşluğu daha pozitif şeylerle, sporla ve sanatla doldurabilirsiniz. Bunu yaptığınızda bağımlılık oluşturacak materyallere yer kalmıyor hayatınızda. Maalesef ebeveynlerimizin bu konuda duyarlı olmadığını görüyoruz. Belki duyarlılıkların geliştirilmesi lazım. Bazı ebeveynlerimizin çocuklarını teknolojiye yönlendirmesi konusu da var ve bilinçsizlikten kaynaklanan bu süreç, bağımlılık olarak ortaya çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"AİLELERE BÜYÜK İŞ DÜŞÜYOR"

Kişinin bilgisayar, tablet veya telefon başında geçirdiği zamanın artmasıyla teknoloji bağımlılığının başladığını ya da başlamak üzere olduğunu dile getiren Yılmaz, "Teknoloji bağımlılığının sonuçları kötü olabiliyor. Bağımlının insan ilişkileri bozuluyor, akademik başarı düşüyor. İşe gitmiyor, sağlığı bozuluyor, hijyenine dikkat etmiyor, yeterince uyumuyor ve benzer sonuçlar yaşanıyor. Bağımlı kişi, teknolojiden uzak kalınca öfke ve huzursuzluk gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor." diye konuştu.

İnsanların bağımlılık noktasına bir anda gelmediğini, bu sürecin adım adım ilerlediğini anlatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yapılan araştırmalarda, Türkiye’de gençlerin yaklaşık yüzde 20'sinin teknoloji bağımlılığı riski altında olduğu görülüyor. Bu oran, diğer bağımlılıklardan çok yüksek. Diğer bağımlılıklarla karşılaştırdığınızda, yüksek bir oran olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla teknoloji bağımlılığına önlem alınmalı. Özellikle spor, sanat gibi alternatifler sunmamız lazım gençlere ve çocuklara."

"ÇOCUKLARIN HER ŞEYDEN ÖNCE DOĞRU ANNE VE BABAYA İHTİYACI VAR""

Her türlü bağımlılıkta olduğu gibi teknoloji bağımlılığı konusunda da ailelere çok büyük iş düştüğünü kaydeden Yılmaz, ebeveynlerin bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini vurguladı.

Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz, doğru anne ve baba olmanın önemine dikkati çekerek, "Çocukların her şeyden önce doğru anne ve babaya ihtiyacı var. Arkadaşlarını bir şekilde okulda, sosyal medyada veya başka yerlerde bulabiliyorlar ama anne ve baba bir tane. Onların da eğitimli, bilgili, bilinçli olması gerekiyor. O nedenle anne ve babaların önce kendini eğitmesi lazım." şeklinde konuştu.

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