Gençlerbirliği - Galatasaray maçı nefesleri kesecek... Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor'u, Beşiktaş, Göztepe'yi, Fenerbahçe ise Osmanlıspor'u mağlup ederek zirve yarışındaki iddialarını sürdürdü. Haftaya lider giren Galatasaray, maç fazlasıyla 1. sırada bulunan Medipol Başakşehir'i geçmek için Gençlerbirliği deplasmanından kayıpsız dönmek zorunda.
SPOR TOTO SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...
GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Feghouli, Rodrigues, Belhanda, Gomis
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
SAAT: 20:00
HAKEM: Cüneyt Çakır
STAT: Ankara 19 Mayıs
YAYIN: beIN SPORTS 1
Galatasaray'da Serdar Aziz ve Sofiane Feghouli, Gençlerbirliği maçı öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor. İki futbolcu, bu mücadelede sarı kart görmeleri halinde Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Medipol Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek.
Gençlerbirliği'nde Ahmet İlhan Özek, sakatlığı gerekçesiyle Galatasaray karşısında forma giyemiyor. Öte yandan kırmızı-siyahlılarda Ahmet Oğuz, Dialo, Jailton ve Khalili, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Galatasaray maçında oynamaları ve kart görmeleri durumunda ligin 29. haftasındaki Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
SPOR TOTO SÜPER LİG'İN FİKSTÜRÜ
SPOR TOTO SÜPER LİG'İN PUAN DURUMU
GENÇLERBİRLİĞİ, GALATASARAY'I 9 MAÇTIR DEVİREMİYOR!
Gençlerbirliği, 2012-2013 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da 1-0 kazandığı maçın ardından Galatasaray ile yaptığı 9 müsabakada da galibiyete ulaşamadı. Taraflar arasında bu süre içinde yapılan lig maçlarından 6'sını kazanan Galatasaray, 3 kez berabere kaldı, rakibine mağlup olmadı.
LINNES SÜRPRİZİ
Galatasaray'ın Ankara'ya gelen kafilesinde Martin Linnes'in bulunmaması dikkat çekti. Norveç Milli Takımı kampında sakatlanan ancak son oynanan Trabzonspor karşılaşmasının yedekleri arasında yer alan Linnes, Gençlerbirliği müsabakası kafilesine dahil edilmedi.
94. RANDEVU
Galatasaray ile Gençlerbirliği, lig tarihinde 94. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 93 maçta sarı-kırmızılılar 51, kırmızı-siyahlılar 22 galibiyet elde etti. Taraflar 20 maçta ise eşitliği bozamadı.
Lig maçlarında Galatasaray'ın 161 golüne, Gençlerbirliği 100 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Galatasaray 5-1 kazandı.
ANKARA'DAKİ MAÇLARDA GALATASARAY'IN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR
Galatasaray ile Gençlerbirliği takımları arasında Ankara'da yapılan maçlarda galibiyet sayısında Galatasaray'ın 5 farkla üstünlüğü bulunuyor.
Başkentteki 46 lig maçında Galatasaray 20, Gençlerbirliği 15 galibiyet aldı, 11 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Ankara'da Galatasaray 68 gol attı, Gençlerbirliği ise buna 57 golle karşılık verdi. Geçen sezon Ankara'daki müsabakada Galatasaray 1-0 galip geldi.
Öte yandan Gençlerbirliği, evinde Galatasaray'ı 7 maçtır yenemiyor. Rakibi karşısında Ankara'daki son galibiyetini 16 Mayıs 2010 tarihinde alan başkent temsilcisi, daha sonraki 7 müsabakadan 3'ünü kaybetti, 4'ünde berabere kaldı, taraftarlarına 3 puan hediye edemedi.
EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 sezonunda 6-0'lık sonuçla elde etti.
Sarı-kırmızılılar ayrıca bu sezon 5-1 galip gelirken, Ankara temsilcisi ise Galatasaray karşısında 1960-1961 ve 1962-1963 sezonlarında 3-0 kazandı.
ANKARA 19 MAYIS STADI
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.