Gençlerbirliği - Galatasaray maçı nefesleri kesecek... Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor'u, Beşiktaş, Göztepe'yi, Fenerbahçe ise Osmanlıspor'u mağlup ederek zirve yarışındaki iddialarını sürdürdü. Haftaya lider giren Galatasaray, maç fazlasıyla 1. sırada bulunan Medipol Başakşehir'i geçmek için Gençlerbirliği deplasmanından kayıpsız dönmek zorunda.

SPOR TOTO SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...

GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Feghouli, Rodrigues, Belhanda, Gomis

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

SAAT: 20:00

HAKEM: Cüneyt Çakır

STAT: Ankara 19 Mayıs

YAYIN: beIN SPORTS 1

Galatasaray'da Serdar Aziz ve Sofiane Feghouli, Gençlerbirliği maçı öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor. İki futbolcu, bu mücadelede sarı kart görmeleri halinde Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Medipol Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek.

GALATASARAY'IN DEPLASMAN KARNESİ KÖTÜ! Gençlerbirliği ile rakip sahada karşılaşan Galatasaray'ın bu sezonki deplasman performansı oldukça kötü. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de bu sezonki 6 mağlubiyetini de deplasman maçlarında yaşadı. Galatasaray, dış sahada yaptığı son 9 karşılaşmanın 6'sında rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, bu sezon deplasmanda oynadığı 13 maçtan 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.

Gençlerbirliği'nde Ahmet İlhan Özek, sakatlığı gerekçesiyle Galatasaray karşısında forma giyemiyor. Öte yandan kırmızı-siyahlılarda Ahmet Oğuz, Dialo, Jailton ve Khalili, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Galatasaray maçında oynamaları ve kart görmeleri durumunda ligin 29. haftasındaki Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

SPOR TOTO SÜPER LİG'İN FİKSTÜRÜ

SPOR TOTO SÜPER LİG'İN PUAN DURUMU

GENÇLERBİRLİĞİ, GALATASARAY'I 9 MAÇTIR DEVİREMİYOR!

Gençlerbirliği, 2012-2013 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da 1-0 kazandığı maçın ardından Galatasaray ile yaptığı 9 müsabakada da galibiyete ulaşamadı. Taraflar arasında bu süre içinde yapılan lig maçlarından 6'sını kazanan Galatasaray, 3 kez berabere kaldı, rakibine mağlup olmadı.

LINNES SÜRPRİZİ

Galatasaray'ın Ankara'ya gelen kafilesinde Martin Linnes'in bulunmaması dikkat çekti. Norveç Milli Takımı kampında sakatlanan ancak son oynanan Trabzonspor karşılaşmasının yedekleri arasında yer alan Linnes, Gençlerbirliği müsabakası kafilesine dahil edilmedi.

SON 22 GOLÜN 12'Sİ GOMIS'TEN Galatasaray'ın Fransız santrforu Bafetimbi Gomis, bu sezon ligin en golcü oyuncusu. Rakip fileleri tam 26 kez havalandıran yıldız, sarı-kırmızılıların attığı son 22 golün 12'sini de kaydetti. Öte yandan Gomis, 12 golle ligin ikinci yarıdaki en golcü ismi konumunda da bulunuyor. Ligin ikinci yarısında 5 takımdan daha fazla gol atan Fransız, 3 takımla aynı sayıda gol attı.

94. RANDEVU

Galatasaray ile Gençlerbirliği, lig tarihinde 94. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 93 maçta sarı-kırmızılılar 51, kırmızı-siyahlılar 22 galibiyet elde etti. Taraflar 20 maçta ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 161 golüne, Gençlerbirliği 100 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Galatasaray 5-1 kazandı.

ANKARA'DAKİ MAÇLARDA GALATASARAY'IN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Galatasaray ile Gençlerbirliği takımları arasında Ankara'da yapılan maçlarda galibiyet sayısında Galatasaray'ın 5 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Başkentteki 46 lig maçında Galatasaray 20, Gençlerbirliği 15 galibiyet aldı, 11 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Ankara'da Galatasaray 68 gol attı, Gençlerbirliği ise buna 57 golle karşılık verdi. Geçen sezon Ankara'daki müsabakada Galatasaray 1-0 galip geldi.

Öte yandan Gençlerbirliği, evinde Galatasaray'ı 7 maçtır yenemiyor. Rakibi karşısında Ankara'daki son galibiyetini 16 Mayıs 2010 tarihinde alan başkent temsilcisi, daha sonraki 7 müsabakadan 3'ünü kaybetti, 4'ünde berabere kaldı, taraftarlarına 3 puan hediye edemedi.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 sezonunda 6-0'lık sonuçla elde etti.

Sarı-kırmızılılar ayrıca bu sezon 5-1 galip gelirken, Ankara temsilcisi ise Galatasaray karşısında 1960-1961 ve 1962-1963 sezonlarında 3-0 kazandı.

ANKARA 19 MAYIS STADI