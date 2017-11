Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dan Öğretmenler Günü mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri saflarında, üstün bir fedakarlık ile görev üstlenen öğretmen ve eğitici personelin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da değerli mensuplarımızı, 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi' anlayışı içinde yetiştirmeye devam edeceğine olan inancım tamdır." ifadesini kullandı.

AA'nın haberine göre mesajında, "Her türlü faaliyette vatan ve millet sevgisini esas alan genç nesillerin yetiştirilmesi, siz değerli öğretmenlerimize emanet edilmiştir." ifadesine yer veren Orgeneral Akar, öğretmenlerin çağın gereklerini anlayan, milli ve manevi değerleri özümseyen gençlerin geleceğin dünyasına hazırlanmasında, çok önemli pay sahibi olduğunu vurguladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nü, en içten duygularla kutladığını aktaran Orgeneral Akar, "Bugün gençlerimizi, FETÖ, PKK, PYD,YPG, DEAŞ gibi terör örgütlerinden, uyuşturucu madde başta olmak üzere her türlü kötü alışkanlıktan, sosyal medya dahil çevrenin olumsuz etkilerinden korumak öncelikli görevlerimiz arasında yer almaktadır. Bu nedenle evlatlarımızın, öğretmenlerimiz tarafından bilinçlendirilmesi, yerli ve milli değerlerimiz içinde eğitilmesi, hayati önem arz etmektedir. 15 Temmuz hain darbe girişimi, bu gerçeğin en somut örneği olarak zihinlerimizde yer etmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Eğitim sisteminin en temel ögesi olan öğretmenlerin, milletlerin kaderinde, özel bir yere sahip olduğuna vurgu yapan Akar, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Milletleri kurtaranlar, yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Bizim halkımız, elbette dünyanın takdirlerine mazhar olmuş bir millettir. Fakat onu, layık olduğu şeref mertebesine ulaştıracak olan öğretmenlerdir." sözünü hatırlattı.

Bu sözden feyiz alan fedakar öğretmenlerin, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde, milletin kültürel mirasının genç kuşaklara aktarılmasında, gençlerin toplumsal hayata ve geleceğe hazırlanmasında çok önemli sorumluluklar üstlenerek, asil Türk milletinin aydınlık yarınlarının teminatı olacaklarını belirten Orgeneral Hulusi Akar, şunları kaydetti:

"Peygamber ocağı kahraman ordumuzun mensupları; aile ve eğitim süreçlerinde kazandıkları vatan ve millet sevgisi ile doludur. Türk Silahlı Kuvvetlerinin her mensubu, sorumluluk ve aidiyet duygusu ile sahip olduğu savaşçı ruh sayesinde, milletimizin egemenlik, bağımsızlık ve güvenliği için canını seve seve feda etmekten bir an bile çekinmeyecektir. Yetiştireceğimiz, tarih bilgisi ve bilinci yüksek; modern ve çağdaş uygulamalara hazır; akıl ile bilimi kendisine rehber edinmiş, askerliğin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefini her şeyden üstün tutan personelimizle, Asil Türk Milletine, sadakatle hizmet etmeye devam edeceğiz.

Türk Silahlı Kuvvetleri saflarında, üstün bir fedakarlık ile görev üstlenen öğretmen ve eğitici personelin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da değerli mensuplarımızı, 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi' anlayışı içinde yetiştirmeye devam edeceğine olan inancım tamdır. Öğretmenler Günü vesilesiyle, milletimizin geleceği olan evlatlarımızı; ilim ve irfan ışığında, çağın gereklerine uygun bir donanımla eğiten, egemenlik ve bağımsızlığımıza daima dirayetle sahip çıkan nesiller yetiştiren tüm öğretmenlerimizi şükranla, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, şehit öğretmenlerimiz ile aramızdan ayrılanları minnet ve saygıyla anar, kendilerini, milletimizin aydınlık geleceğine adayan bütün öğretmenlerimize sağlık, başarı ve esenlikler dilerim."