Genelkurmay Başkanlığı'ndan kaçak geçişlere ilişkin açıklama: 2 bin 295 kişi yakalandı

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde, dünkü yasa dışı sınır geçişlerine ilişkin bilgilere yer verildi. Buna göre, Suriye'den 2 bin 179, Yunanistan'dan ise 116 kişi yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandı.

Müdahaleler sonucunda, Suriye sınırında uyuşturucu, elektronik malzemeler ve muhtelif eşyalar, İran sınırında ise bir araç ele geçirildi.

Türkiye'den yasa dışı yollarla Suriye, İran, Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmeye teşebbüs eden 148 kişi de yakalandı.

yasa dışı geçiler

Genelkurmay Başkanlığı

tsk