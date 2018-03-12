Genler de empati kurmakta rol oynuyor

Empati insanlarla yakın ilişkiler kurmamızı sağlıyor ve iş ya da eğlence ortamları gibi çeşitli durumlarda nasıl davrandığımızı etkiliyor.
Şimdi bilim insanları empatinin sadece yetişme tarzı ya da hayat deneyimleriyle değil biraz da kalıtım yoluyla geçtiğini söylüyor.
Translational Psychiatry isimli bilimsel dergide yayımlanan ve 46 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre genler ne kadar empatik olduğumuzu belirleyebiliyor.
Empati ilişkilerimizde önemli rol oynuyor. Bu sayede insanların duygularını tanıyabiliyor ve buna göre yanıt verebiliyoruz. Örneğin biri üzgünken onu avutmaya çalışmak gibi.
Empatinin çocuklukta gelişmeye başlayan ve hayat deneyimleri sonucu elde ettiğimiz bir yetenek olduğu düşünülüyordu.
Ancak bu araştırma empatinin genlere kadar uzandığını söylüyor.
Deneylere katılan kişilerin bazı soruları yoluyla "Empati Katsayıları" belirlendi ve DNA testleri için tükürük örnekleri alındı.
Bilim insanları daha sonra genler arasındaki farklara bakarak neden bazılarımızın diğerlerinden daha empatik olduğunu inceledi.
Empatik insanlardaki farkın en azından yüzde 10'u genlerden kaynaklanıyordu.
Araştırmayı yürüten Cambridge Üniversitesi'nden Varun Warrier "Empatide genlerin oynadığı rolü anlamak açısından bu önemli bir adım. Bireyler arasında empati düzeyinde onda birlik bir varyasyon genlerle ilgiliyse bunun dışındaki faktörleri anlamak da önemli" dedi.
Araştırma ayrıca cinsiyetler arasında empati farklarını da tespit etti.
Anket kağıdında maksimum 80 empati katsayısında kadınlar ortalama 50, erkekler ise 41 puan aldı.
Ancak araştırmacılar bunun ardında genetik farklılıklara rastlamadı.
Bilim insanları düşük empatiyle bağlantılı genetik farklılıkların yüksek otizm ile ilgili olduğu bilgisine de ulaştı.
Daha az ya da çok empatik olan insanlarda genetik farklılıkların bulunmasına karşın bilim insanları bundan sorumlu "empati genlerinin" varlığından emin değil.
Oxford Üniversitesi'nde istatistiki genetik profesörü Gil McVean BBC'ye açıklamasında genlerin empatide rol oynadığını ancak bunun çevresel faktörlere kıyasla daha az olduğunu söyledi.
McVean "İnsanlarda ölçebileceğiniz her şeyin genetik bir unsuru olduğunu biliyoruz, bu araştırma da empatinin miras kalan bir parçası olduğunu gösteriyor" dedi.
King's College Üniversitesi'nden psikoloji bölümünden Dr. Edward Barker araştırmanın çok ilginç bulgulara ulaştığını ve genler ile empati arasındaki bağı incelemek için ilk adım olduğunu ve daha geniş araştırmalar yapılması gerektiğini söyledi.
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