18 yaşında geçirdiği kaza sonucu engelli olan 52 yaşındaki Geoff Holt, 2007’de Büyük Britanya’yı tek başına tekneyle turlayan ilk ‘kuadriparetik’ denizci oldu. Ellerini ve ayaklarını kullanamayan Holt’un yanında sadece bakıcısı ve yolculuğu kaydetmek için bir kameraman vardı. 2009’da Atlantik Okyanusu’nu 2700 mil katederek geçti. Pek çok rekor ve ödülün sahibi oldu. Holt, ikinci kez Fethiye Göcek’te engellilere tam erişime uygun “Well” adlı teknede ağırlandı. Bu teknenin hikâyesi ise 2011’e dayanıyor. Bu tam erişilebilir motor yat, üniversite öğrencisiyken geçirdiği trafik kazası sonucu göğsünden aşağısını kullanamayan makine mühendisi Tunç Tonger tarafından tasarlandı. İşte bu botu ikinci kez deneyimlemek için gelen Holt’la Well teknesinde buluştuk. HT Cumartesi'den Mete Aker'in haberi...

Well teknesini beğendiniz mi?

Beni heyecanlandıran, erişilebilir olması. Her engelli bundan keyif alabilir demek. Teknede özgür olabildiğim anlamına geliyor. Asansörü kullanabiliyorum, hareket edebiliyorum. Ailemle bu deneyimi paylaşabiliyorum. Suda olmayı da seviyorum, beni özgür hissettiriyor.

Türkiye’ye ikinci gelişiniz. Neler hissediyorsunuz?

Tanıştığımız insanlar nazik ve cömert, doğa çok güzel. Karayipler’e gittim kesinlikle eşit hatta Göcek çoğu yönden daha iyi. Çünkü gizli ve sessiz. Karayipler’de çok sayıda bar ve restoran var. Türkiye’de teknenizle açılınca ailenizle vakit geçiriyorsunuz. Sessiz ve güvenli.

Siz yolculuğunuzu hidrolik tuşlu düğme teknolojisiyle yaptınız...

Büyük yelkenlilerde, parmaklarımı hareket ettiremiyorum. Zayıf kollarım var. Tekneyi nasıl hareket ettireceğimi, nasıl yolculuk yapacağımı biliyorum ama Atlantic’i geçtiğim teknede tuşla idare edebileceğim bir teknoloji gerekiyordu. Teknoloji bunu kullanabilememe imkân verdiğinde yapmak istediğim her şeyi yapabilirim.

Yanınızda 2 kişi daha vardı, değil mi?

Bakıcım yıkanmama ve giyinmeme yardımcı oldu. Bir de kameraman BBC için beni filme çekti. 4 hafta sürdü Atlantic’i geçmek. 20 metre uzunluğundaki tekne daha fazlası için uygun değildi. Şimdi daha büyük bir tekneyle dünyayı dolaşmak istiyorum. Her yolculukta bir başka engelliyi yanıma alabilirim. Bu bir serüven. Ve planım 100 bin engelliyi denizle buluşturabilmek.

Yardımcınız ve kameraman nasıl hissetti?

Memnunlardı. Onlara ihtiyacım vardı. Bu limitlerimi kabul etmek gibiydi. Yardıma ihtiyacım yokmuş gibi davranmak değil, onunla yaşamayı öğrenmek.

Deniz tutkunuzu nasıl tanımlarsınız?

Okyanusta olmak kişisel ve canlandırıcı bir deneyim. Teknedeyken engelli hissetmiyorum. Denizi, gemiciliği ve navigasyonu anlıyorum. Bu yüzden tekne işini desteklemeye istekliyim. Engellilerin gelmesi için fırsat sunarsanız, engellilikle ilgili düşünmeyi bırakacaklar. Güven ve özsaygıyı inşa ediyor. Rekreasyon çünkü eğlenceli, terapi çünkü suda olmak iyi hissettiriyor ve bir meslek. Tekneye gelip mühendis ya da biyolojist olmak isteyebilirsiniz.

Mottonuzun ‘Bahane yok’ olduğunu duymuştum...

Kafanızda zorluklara meydan okuyorsanız, başardığınızda bir ilaç gibi güveninizi inşa ediyorsunuz. Atlantic’in yarısına geldiğimizde kameraman ve bakıcım uyuyordu, saat sabahın 4.00’üydü. Güneş yeni çıkıyordu. Teknenin önüne gittim. Yunuslar ortaya çıktı, büyülü bir andı. Gülmeye başladım, “Bana bir bak, hastanelerde ya da evinde hiçbir şey yapamayan insanlar var. 3 milyon Euro’luk teknenin kaptanı olabildim” dedim. İki insanı eve götürmenin sorumluluğunu taşıyordum. İnsanlara ilham verdiğinizi görüyorsunuz, sadece engelliler de değil.

70'TEN FAZLA GEZİ, 600'DEN FAZLA MİSAFİR

D Marin Türkiye Operasyon Direktörü Onur Ugan: “Well teknesi için yapabileceğimiz en önemli şey, barınma ihtiyacını karşılayabilmekti. Projenin kendi kontaklarından dolayı dışarıdan getirdiği ünlü engelliler var. Diğer taraftan bölgedeki engellileri de bu tekneyle dışarı çıkarabildik. Engelli derneklerine ulaştık. Bugüne kadar 70’ten fazla gezi, 600’den fazla misafir ağırlandı. Teknenin en büyük özelliklerinden biri, kapı, koridor genişliklerinin tekerlekli sandalyeyle yaşamaya uygun olması. Kabinler, tuvalet ve duşlar, kumanda bölümü, teknenin baş ve kıç tarafı, flybridge ve kabinler erişilebilir.”