George Soros Open Society'ye 18 milyar dolar bağışladı

George Soros, Fortune verilerine göre 23 milyar dolar civarındaki servetinin 18 milyar dolarlık kısmını 1979 yılında kurduğu Open Society Foundations, Türkiye'de bilinen ismiyle Açık Toplum Vakfı'na bağışladı.
Macar asıllı fon milyarderi George Soros'un Britanyalı filozof Karl Popper tarafından yazılan "Açık Toplum ve Düşmanları" isimli kitaptan esinlenerek kurduğu vakfın merkezi New York şehrinde ve şu ana dek 14 milyar dolar bağış almıştı.
Vakıf, başta insan hakları, eğitim ve medya olmak üzere kamu sağlığı, hukuk ve ekonomi gibi alanlarda da çalışmalarda bulunuyor ve birçok ülkeye yaptığı bağışlarla biliniyor.
2017 bütçesi 940 milyon olarak belirlenen vakıf, en büyük kaynağı 99 milyon dolarla çocukların eğitimi başlığına ayırırken onu 89.6 milyon dolarla gazetecilik takip ediyor.
87 yaşındaki Soros, ölmeden önce servetinin büyük bölümünü vakfa bağışlayacağını daha önce de belirtmişti. 18 milyar dolarlık transfer sayesinde 30 milyar dolar üzerinde kaynağa kavuşan Open Society, böylelikle Bill & Melinda Gates'in 40 milyar dolarlık kuruluşunun ardından en zengin 2. vakıf oldu.
Soros, en büyük servetini 1992 yılında aşırı değerlenen İngiliz sterlinine karşı açık pozisyon alarak kazanmasıyla biliniyor ve liberal ekonominin en tanınan simalarından biri. Soros ve dernekleri son ABD seçimlerinde Demokrat Parti adayı Hillary Clinton adına çalışan Super PAC grubunu destekliyordu.
UBS Grubu'nun eski yöneticisi Dawn Fitzpatrick'in başkanlığını Open Society henüz konuyla ilgili bir yorumda bulunmadı.
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Misafir 11 saat önceadami gecen ay hapide atacaklardi. nasil olduysa bukardar para bagisladi serbest simdi. masonlarin isi00
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Misafir 11 saat önceIstedikleri kadar plan yapsinlar, Allah plan yapanlarin en hayirlisidir...00
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Misafir 11 saat öncesıkıysa verme! Ağababaların öyle emretti.00