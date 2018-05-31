Sahte bal ile gerçek balın nasıl ayırt edilebileceği konusunda ipucu veren Fitoterapi Uzmanı Ahmet Bağran Aksoy, “Laboratuvarda tahlil yaptırılarak ya da balı bilen ve bu işin uzmanı olan kişiye tattırarak balın gerçek olup olmadığı anlaşılabilir. Gerçek bal, kristalize olur ve donar. Ayrıca, balı yedikten sonra tadı 15-20 saniye daha damağınızda kalıyorsa, o bal gerçek baldır” dedi.
RAKIMI YÜKSEK BÖLGELERDEN ELDE EDİLEN BAL KALİTELİDİR
Yöre, rakım, endemik bitki çeşitliliği ve balın karakter seviyesinin yüksek olması gibi etkenlerin balın kalitesini arttırdığını belirten Fitoterapi Uzmanı Ahmet Bağran Aksoy, “Balın maliyet ve satış değeri yöresine, üretildiği bölgenin rakımına, endemik bitki çeşitliliğine, mahsulün kovan başına düşen üretim miktarına ve balın karakter yapısına göre farklılık gösteriyor.
Rakımı 1000-1500 metrede üretilen bal ile endemik bitkilerin yoğun olduğu, rakım olarak 2 bin metrenin üzerinde üretilen balları bir tutamazsınız. Rakımı yüksek bölgelerden elde edilen bal, kaliteli baldır. Endemik bitkiler açısından zengindir’’ İfadelerini kullandı.
GERÇEK BALI ANLAMANIN İPUÇLARI
● Gerçek bal kaşıkla alındığı zaman kesintisiz akar.
● Buzdolabında yaklaşık bir ay bekleyen balın krem ya da tereyağı kıvamına gelmesinin balın hakiki olduğunu gösterir.
● Soğuk havada donma yapmaz ise bal sahtedir.
● Zeytinyağının donması gibi kavanozun alt kısımları donma yapar ise hakiki baldır.
● Sahte balın rengi biraz daha açıktır, normal balın kokusu yoktur.
● Normal balın kıvamı biraz daha katıdır.
● Bal şekerle yapılan diğer şerbetlere nazaran çok daha fazla keskindir.
● Fazla yendiği zaman genizde hafif yanma yapar. Bu yediğiniz gerçek baldır.
● Gerçek balın son kullanma tarihi yoktur, nemden uzak tuttuğunuz vakit balın ömrü 5 bin yıldan fazladır.
● Bir bardak sıcak su içerisine konulacak 1 tatlı kaşığı bal suyla hemen etkileşime geçmez; yani suyun içinde hemen dağılmaz.
● Gerçek bal, kristalize olur ve donar.
● Gerçek, katkısız bal ateşe dayanıklıdır ve kolay kolay yanmaz.
● Balı yedikten sonra tadı 15-20 saniye daha damağınızda kalıyorsa, o bal gerçek baldır.
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