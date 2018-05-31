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Sahte bal ile gerçek balın nasıl ayırt edilebileceği konusunda ipucu veren Fitoterapi Uzmanı Ahmet Bağran Aksoy, “Laboratuvarda tahlil yaptırılarak ya da balı bilen ve bu işin uzmanı olan kişiye tattırarak balın gerçek olup olmadığı anlaşılabilir. Gerçek bal, kristalize olur ve donar. Ayrıca, balı yedikten sonra tadı 15-20 saniye daha damağınızda kalıyorsa, o bal gerçek baldır” dedi.