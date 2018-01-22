Giresun'da baygın haldeki köpeği araçların ezmesi için sürükleyerek Karadeniz Sahil Yolu'na atan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



İHA'nın haberine göre, Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir şahsın baygın haldeki köpeği sürükleyerek araçların ezmesi için Karadeniz Sahil Yolu'na attığı görüntülerin basına yer almasının ardından görüntüleri delil sayarak şahsın tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

"HATIRLAMIYORUM" DEDİ

Şahsın kimliğinin tespiti için Giresun Limanı güzergahındaki güvenlik kameraları ile bölgeyi gören MOBESE kameralarının görüntüleri incelemeye alınırken, şahıs yapılan takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın 62 yaşındaki B.U. isimli kişi olduğu ilk ifadesinde olay esnasında alkollü olduğunu ve ne yaptığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Şahsın GBT sorgusunda geçmişe dönük sabıka kaydı da çıktı.

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