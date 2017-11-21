Gırgır Dergisi karikatüristi hakim karşısında

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre; Suçlamaları kabul etmeyen Şahin, "Herhangi bir dini duygudan ya da değerleri aşağılama amacıyla hareket etmedim. Dini hassasiyetlere saygılı bir insanım" dedi.

Gırgır Dergisi'nin 15-21 Şubat tarihli 7. sayısının 10. sayfasında yayınlanan "Musa Kızıldeniz'i ayırır ve Yahudileri kurtarır" başlıklı karikatürün "hakaret" içerdiği iddiasıyla Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen soruşturma başlattı. Karikatürün, Hz. Musa başta olmak üzere Musevilik ve İslam gibi semavi dinlere hakaret içerdiğine ilişkin husular olduğunu iddia eden savcılık, karikatürü çizen aynı zamanda derginin sorumlu müdürü Seyfi Şahin hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

"ÖZÜR MAHİYETİNDE YAZI GÖNDERDİM"

Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davaya hakkında zorla getirme kararı bulunan karikatürist Seyfi Şahin ile avukatı katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Şahin, kapatılan Gırgır Dergisi'nin sorumlu yazıişleri müdürü olduğunu ve karikatürü kendisinin çizdiğini belirtti. Karikatürü çizdikten sonra gelen tepkiler üzerine Solom gazetesinde çalışan Yahudi cemaatine mensup bir arkadaşına tepkileri sorduğunu söyleyen Şahin, "Sorduğum arkadaş bana benzer şekilde karikatürlerin İsrail'de de çizildiğini, herhangi bir hakaret olmadığını söyledi. Herhangi bir dini duygudan ya da değerleri aşağılama amacıyla hareket etmedim. Dini hassasiyetlere saygılı bir insanım, yine pişmanlığımı belirtmek amacıyla Solom gazetesine bir özür mahiyetinde yazı gönderdim" dedi.

Mahkeme, davanın esasına dair savunmanın yapılması için süre vererek duruşmayı erteledi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLERE NEDEN OLMUŞ, KAPATILMIŞTI

Dergide, Hz. Musa'yla ilgili karikatürün yayınlanması, sosyal medyada büyük tepkilere neden olmuştu. Bunun üzerine derginin Twitter hesabından bir açıklama yapılmış ve 'Yorgunluk ve uykusuzluk nedeniyle basım öncesi fark edilemeyen bu 'berbat' karikatür nedeniyle incitmiş olduğumuz herkesten özür dileriz' denilmişti.

Yayıncı şirketin avukatı tarafından yapılan açıklamada ise, derginin kapatılmasına ve dergiden çalışan herkesin işten çıkarılmasına karar verildiği belirtilmişti.

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