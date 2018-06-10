Dünyada gişe rekortmeni olacak filmlerin, doğal film platosu özelliğine sahip Türkiye’de çekilmesini teşvik etmek amacıyla İstanbul Ticaret Odası (İTO), “Filming in Turkey (Türkiye’de Film Çekimi)” adıyla bir sinema portalı oluşturuyor.
Gazete Habertürk'ün haberine göre Türkiye’de bir ilk olacak olan portal, Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilecek. Uluslararası film yapımcıları portalda çekim mekânlarından teknolojik altyapıya, yapım şirketlerinden cast ajanslarına, teşvik uygulamalarından çekim izinlerine kadar Türk sinema endüstrisine ilişkin tüm bilgilere kolaylıkla erişebilecek.
% 30’LUK TEŞVİK
Proje kapsamında öncelikle 17 ilde yer alan ve film yapımcılarını cezbedecek 150’den fazla mekânın video ve fotoğraf çekimleri yapılacak.
Ardından bu görüntüler, yabancı film yapımcılarının yararlanması amacıyla portala yüklenecek. Küresel film yapımcılarına ilk etapta tanıtılacak 150 mekân arasında, Kaçkar Dağları’nın benzersiz yaylalarından, Hasankeyf ve Tuz Gölü’ne kadar farklı çekim mekânları olacak. Portal, bakanlığın hazırladığı yeni Sinema Kanun Taslağı’nda yer alan ve yabancı film yapımcılarına sağlanacak yüzde 30’luk teşvik mekanizmasını da destekleyecek.
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Yabancı film yapımcısı, hazırladığımız portalda mekânını seçecek. Türkiye sinemada asıl rolü ‘web’de kapacak” dedi.
YIL SONUNA KADAR AÇILACAK
“Filming in Turkey” sinema portalının bu yılın sonuna kadar hayata geçmesini hedeflediklerini belirten İTO Başkanı Şekib Avdagiç, şunları ifade etti: “Yapım şirketleri, film teşvikleri ve vergi kolaylıkları sağlayan ülkelere yöneliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yeni Sinema Kanunu Taslağı yasalaşınca Türkiye’de film çekecek yabancı yapımcılar, artık harcadıkları tutarın yüzde 30’unu geri alabilecek. Bu anlamda Türkiye de artık çok daha güçlü şekilde sahnede olacak.”
‘YÜZÜKLERİN EFENDİSİ TÜRKİYE’DE ÇEKİLEBİLİRDİ’
Avdagiç, “Narnia Günlükleri, Truva, Yüzüklerin Efendisi gibi dev bütçeli birçok film Türkiye’de çekilebilirdi. Bu kez işi sıkı tutuyoruz. Türk dizilerinden sonra, şimdi sıra Türkiye’nin benzersiz mekanlarını gişe rekortmeni olacak sinema filmleriyle dünyaya açmaya geldi” diye konuştu.
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