Gıyaseddin Keyhüsrev kimdir? sorusu, özellikle Diriliş Ertuğrul izleyicileri tarafından merakla soruluyor. Diriliş Ertuğrul'da Sultan Alaeddin Keykubad'ın ölümü sonrasında Gıyaseddin Keyhüsrev devri başlıyor. Peki Gıyaseddin Keyhüsrev kimdir? Gıyaseddin Keyhüsrev nasıl öldü?

GIYASEDDİN KEYHÜSREV KİMDİR?

İkinci Gıyaseddin Keyhüsrev'in 1221 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. Babası Birinci Alaeddin Keykubad, annesi ise Mahperi Sultan olarak bilinen Hunat Hatun'dur. 1237-1246 yılları arasında Anadolu Selçuklu Devleti'nin Sultanı olan Gıyaseddin Keyhüsrev, babasının ölümünden sonra 10. Sultan olarak tahta çıkmıştır.

Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde pek çok sosyal, bilimsel ve dini kurumlar kurulmuş ve büyük mimarı eserler inşa edilmiştir. Fakat yine aynı dönemde dönemin veziri Sadeddin Köpek'in etkisinde kalarak tecrübeli devlet adamları bertaraf edilmiş; ülkede gerileme başlamıştır. Kösedağ Savaşı’nda uğranılan yenilgi ile devlet çöküş sürecine girmiştir.

Sadeddin Köpek'in etkisine giren Gıyaseddin Keyhüsrev, eski veliaht İzzeddin Kılıçarslan ile annesi Adile Hatun’u da öldürtmüştür. Ancak sonunda Türkiye Selçuklu tahtı üzerinde hak iddia eden Sadeddin Köpek'i de 1239 yılında öldürtmüştür.

Amasya’da bulunan Vezir Mühezzebüddin Ali Moğol komutanı Baycu Noyan’a gidip Selçukluları Moğollara vergi verir bağımlı bir devlet haline getiren ağır bir anlaşma imzaladı. Moğollarla barışın sağlanmasının ardından Konya'ya dönen sultan bundan sonra devlet işlerini bütünüyle veziri Şemseddin İsfahani'ye bıraktı.[3] Vezir, Sultanın ailesini Moğollar’a teslim etmiş olan Ermeni Krallığı üzerine sefere çıkarak Tarsus’u kuşattı. Bu sırada Alâiye’de bulunan sultan, içki içmekte iken veya baktığı vahşi hayvanların ısırması sonucu öldü. Henüz yirmi beş yaşında idi. Cenazesi Kümbethane’ye kondu. Onun ölümü üzerine Selçuklu ordusu Tarsus kuşatmasını bırakıp Konya’ya döndü. Oğlu II. İzzeddin Keykavus tahta çıkarıldı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER