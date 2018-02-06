Tuğba Erdoğan henüz 23 yaşındaydı. Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisiydi. O acı olay yaşanmasaydı çevre mühendisi olacaktı. Şubat 2013’te yani tam 5 yıl önce Sakarya’da, arkadaşlarıyla gittiği go-kart pistinde boynundaki kaşkolün aracın motoruna dolandı, başı koptu, 7 dakikada oracıkta can verdi. Tuğba’nın ölümü ailesine ikinci evlat acısını yaşattı. Ailenin büyük kızları da lösemiye yenilmişti. Tuğba’nın ölümünden hemen sonra soruşturma başlatıldı, dava açıldı. Sonraki hukuki süreç ağır aksak devam etti. Mahkeme, Tuğba’nın kullandığı aracı getiren ithalatçı firmaya yüzde 50 oranında kusur buldu, diğer kusurlular ise pistin işletmecisi 2 kardeş oldu. Bilirkişi raporunda pistte go-karta bineceklere yönelik bir uyarı tabelası olmadığı ve işletmecilerin de yeterli önlem almadığı belirtildi.

Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre işletmeci Yunus ve Ömer Malkoç kardeşler asli kusurlu bulunurken, pistin yeterliliği konusunda belge istemediği gerekçesiyle Sakarya Belediyesi de tali kusurlu bulundu. Mahkeme, Tuğba’nın ölümüyle ilgili belediyenin 3 görevlisi için beraat kararı verirken, işletmeci iki kardeşe “taksirle ölüme sebebiyet vermek” suçundan önce 3 yıl hapis verdi. Bu ceza 2.5’er yıla düşürüldü ve paraya çevrildi. 18 bin 200’er liralık para cezası 24 ay taksite bölündü.

YARGITAY’DA BEKLİYOR

Karara hem Erdoğan ailesi hem de işletme sahipleri itiraz etti. Aile cezanın “bilinçle taksirle ölüme sebebiyet”ten verilmesi gerektiğini bildirirken, sanık iki kardeş cezanın çok olduğunu öne sürdü. Dosya 2 yıl önce Yargıtay’a gitti. O günden bu yana da bekliyor. Erdoğan Ailesi’nin açtığı tazminat davasında ise Tuğba’nın maddi kaybı bir çevre mühendisinin alabileceği ortalama maaş üzerinden değil asgari ücret üzerinden hesaplandı. Mahkeme, Tuğba’nın babası Süleyman Erdoğan’a 150 bin, annesi Zehra Erdoğan’a 150 bin, kardeşleri Büşra ve Murat’a 50’şer bin TL manevi, anne ve baba için de 133 bin lira maddi olmak üzere toplam 533 bin lira tazminata hükmetti.

‘O YOLDAN GEÇMİYORUM’

Tuğba’nın Kütahya’da yaşayan babası Süleyman Erdoğan, “Orada sadece 7 dakika geçirmişler, ben tam 5 yıldır adalet arıyorum. Kızıma kask bile verilmemiş. Mahkeme Tuğba haricinde herkesi kusurlu buldu ama kimse ceza almadı. Kızımın cenazesi çok acı durumdaydı. O nedenle organlarını bağışlayamadık. Şimdi onun yerine anne ve babası olarak organ bağışı yapacağız. Artık Sakarya’nın yolundan dahi geçmiyorum” dedi.

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