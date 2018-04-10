Memur adaylarına müjde Göç İdaresi'nden geldi. 335 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı. İşte Göç İdaresi tarafından yayınlanan ilanın ayrıntıları...

GÖÇ İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1 sayılı tabloda dağılımı gösterilen 79 (yetmiş dokuz) adet Büro Personeli ve 1 (bir) adet Kameraman pozisyonları için toplam 80 (seksen) adet, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-2A ve Ek-2B sayılı tablolarda dağılımı gösterilen 239 (iki yüz otuz dokuz) adet Büro Personeli ve 16 (on altı) adet Sosyal Çalışmacı pozisyonları için toplam 255 (iki yüz elli beş) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48'inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,

2- Bu ilanın, Ek-1, Ek-2A ve Ek-2B tablolarında istenen öğrenim şartlarını taşımak,

3- 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1983 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)

4- 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan, lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93 puan türlerinden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla KPSS puan türü esas alınarak yapılacak başarı puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyonun 4 (dört) katı adayın içerisinde bulunmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM YERİ

1- Müracaatlar, elektronik ortamdaki İş Talep Formu ile yapılacaktır. Posta yoluyla veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2- Adaylar, Bakanlığımızın (www.icisleri.gov.tr) internet sitesinde yer alan; "Göç İdaresi 2018 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel-Lisans (4 yıllık) Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu" ya da "Göç İdaresi 2018 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel-Önlisans (2 yıllık) Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formundan, KPSS (B) grubu puan türünden kendisine uygun olanı seçerek 09/04/2018 tarihinde saat 10:00'da başlayıp, 17/04/2018 tarihinde saat:18:00'da kapanacak olan sınav duyurusunun ilgili bölümünde yer alan başvuru linki aracılığıyla elektronik ortamda müracaat edeceklerdir.

3- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı PTT Merkez Müdürlüklerinden şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.

4- Adaylar ilanda yer alan puan türünden ikisine de sahip iseler ancak bir puan türü ve en fazla bir adet pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. Adaylar, başvuru sırasında sadece merkez veya bir ili ve bir pozisyonu tercih edebilecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

5- Adaylar, İş Talep Formunu doldurup, "Başvuru Formunu Onayla" butonuna bastıklarında ekrana "Tamam" ve "İptal" butonları gelecektir. Elektronik ortamda başvurusunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adaylar "Tamam" butonuna basacaklardır. "Tamam" butonuna basıldıktan sonra adaylar bilgilerinde değişiklik yapamayacaklardır. "Tamam" butonuna basmadan önce bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark eden adaylar ise son başvuru tarihi saat 18:00'a kadar "İptal" butonuna basarak İş Talep Formunu yeniden güncelleyebileceklerdir.

6- Başvurular tamamlandıktan sonra sistem kapatılacağından İş Talep Formunun çıktısı alınamayacaktır. Bu nedenle adayların İş Talep Formunun çıktısını belirtilen başvuru tarihleri arasında almaları gerekmektedir. Aksi takdirde sorumluluk ilgili adaylara aittir.

7- Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce, pozisyonlar esas alınarak merkez ve her bir il için puan türüne göre ayrı ayrı olmak üzere belirlenen ve ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait listeler Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet sitesinde 20/04/2018 tarihinde ilan edilerek duyurulacaktır.

8- Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet sitesinde yer alan sınav duyurusu kısmındaki linkten temin edeceği "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu" elektronik ortamda doldurup 2 (iki) adet çıktısını alarak, fotoğrafını yapıştırıp imzalayarak, bir adet imzalı ve fotoğraflı "İş Talep Formu" ile birlikte bu ilanın (Ç) maddesinde belirtilen diğer sınav başvuru belgelerini de bu belgelere ekleyerek en geç 24/04/2018-02/05/2018 tarihleri arasında mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğe (Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Yenimahalle/ANKARA) elden veya posta yoluyla son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilmesi veya ulaştırılması şarttır. Postadaki gecikmeler ve giriş sınavı duyurusunda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Giriş (Sözlü) Sınav Başvuru Belgeleri, teslim tarihi ve teslim yerleri ile ilgili ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

9- Bu ilanın (Ç) maddesinde belirtilen Giriş (Sözlü) Sınav Başvuru Belgelerinin bir veya bir kaçını bu ilanda belirtilen süre içerisinde teslim etmeyen adaylar, Giriş (Sözlü) Sınavına alınmayacaklardır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup sorumluluk ilgili adayların olacaktır. Elektronik posta veya faks yoluyla gönderilen Giriş (Sözlü) Sınav Başvuru Belgeleri kabul edilmeyecektir.

10- Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan müracaatlar ile sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.

11- Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV BAŞVURU BELGELERİ

1) Başvuru sırasında aday tarafından elektronik ortamda doldurulan İş Talep Formunun

imzalanmış ve fotoğraf yapıştırılmış bilgisayar çıktısı,

2) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu 2 (iki) adet,

3) Diplomanın veya mezun olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi veya tasdikli sureti

(Diploma fotokopisi, aslı ile karşılaştırılıp kontrol edilip onaylandıktan sonra diplomanın aslı adaya tekrar iade edilecektir. Yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olan adayların ise Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.),

4) Son altı ay içinde çekilmiş 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf,

5) T.C. kimlik numarası beyanı.

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ek-1 Merkez Teşkilatında İstihdam Edilecek Büro Personeli ve Kameraman Pozisyonlarının Dağılımı ve Aranan Öğrenim Şartını Gösteren Tablo

UNVANI ÖĞRENİM DÜZEYİ 657-4/B MADDESİNE GÖRE MEZUN OLUNAN BÖLÜM SÖZLEŞMELİ POZİSYON SAYISI BÜRO PERSONELİ LİSANS (4 YILLIK) 60 FAKÜLTE VEYA 4 YILLIK YÜKSEKOKUL MEZUNU OLMAK BÜRO PERSONELİ ÖNLİSANS (2 YILLIK) 19 BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI, BÜRO YÖNETİMİ, BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK, BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI, GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİM ASİSTANLIĞI, HALKLA İLİŞKİLER, HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM, İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER, İNSAN KAYNAKLARI, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ, PERSONEL YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMLERİNİN BİRİNDEN MEZUN OLMAK KAMERAMAN ÖNLİSANS (2 YILLIK) 1 RADYO, TELEVİZYON, SİNEMA VEYA FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK BÖLÜMLERİNİN BİRİNDEN MEZUN OLMAK TOPLAM 80

Ek-2A Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Büro Personeli Pozisyonunun Dağılımı ve Aranan Öğrenim Şartını Gösteren Tablo

UNVANI İLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ 657-4/B MADDESİNE GÖRE LİSANS (4 YILLIK) ÖNLİSANS (2 YILLIK) SÖZLEŞMELİ POZİSYON SAYISI BÜRO PERSONELİ ADANA 5 2 7 BÜRO PERSONELİ ADIYAMAN 1 1 BÜRO PERSONELİ AFYONKARAHİSAR 1 1 BÜRO PERSONELİ AĞRI 2 1 3 BÜRO PERSONELİ AKSARAY 1 1 BÜRO PERSONELİ AMASYA 1 1 BÜRO PERSONELİ ANKARA 6 4 10 BÜRO PERSONELİ ANTALYA 5 2 7 BÜRO PERSONELİ ARDAHAN 1 1 BÜRO PERSONELİ ARTVİN 2 2 BÜRO PERSONELİ AYDIN 3 2 5 BÜRO PERSONELİ BALIKESİR 1 1 BÜRO PERSONELİ BATMAN 1 1 BÜRO PERSONELİ BİLECİK 1 1 BÜRO PERSONELİ BİNGÖL 1 1 BÜRO PERSONELİ BİTLİS 1 1 BÜRO PERSONELİ BOLU 2 1 3 BÜRO PERSONELİ BURDUR 1 1 2 BÜRO PERSONELİ BURSA 2 1 3 BÜRO PERSONELİ ÇANAKKALE 4 2 6 BÜRO PERSONELİ ÇANKIRI 1 1 2 BÜRO PERSONELİ ÇORUM 1 1 2 BÜRO PERSONELİ DENİZLİ 2 1 3 BÜRO PERSONELİ DÜZCE 1 1 2 BÜRO PERSONELİ EDİRNE 1 1 2 BÜRO PERSONELİ ELAZIĞ 1 1 BÜRO PERSONELİ ERZİNCAN 1 1 BÜRO PERSONELİ ERZURUM 2 2 4 BÜRO PERSONELİ ESKİŞEHİR 1 1 2 BÜRO PERSONELİ GAZİANTEP 3 2 5 BÜRO PERSONELİ GİRESUN 1 1 BÜRO PERSONELİ HAKKARİ 1 1 2 BÜRO PERSONELİ HATAY 4 3 7

BÜRO PERSONELİ IĞDIR 1 1 2 BÜRO PERSONELİ ISPARTA 1 1 BÜRO PERSONELİ İSTANBUL 40 10 50 BÜRO PERSONELİ İZMİR 3 2 5 BÜRO PERSONELİ KAHRAMANMARAŞ 3 1 4 BÜRO PERSONELİ KARABÜK 1 1 BÜRO PERSONELİ KARAMAN 1 1 BÜRO PERSONELİ KARS 1 1 BÜRO PERSONELİ KASTAMONU 1 1 BÜRO PERSONELİ KAYSERİ 2 1 3 BÜRO PERSONELİ KIRIKKALE 1 1 2 BÜRO PERSONELİ KIRKLARELİ 2 1 3 BÜRO PERSONELİ KIRŞEHİR 1 1 2 BÜRO PERSONELİ KİLİS 3 2 5 BÜRO PERSONELİ KOCAELİ 2 1 3 BÜRO PERSONELİ KONYA 1 1 2 BÜRO PERSONELİ KÜTAHYA 1 1 2 BÜRO PERSONELİ MALATYA 2 1 3 BÜRO PERSONELİ MANİSA 1 1 BÜRO PERSONELİ MARDİN 2 2 BÜRO PERSONELİ MERSİN 2 1 3 BÜRO PERSONELİ MUĞLA 4 2 6 BÜRO PERSONELİ MUŞ 1 1 BÜRO PERSONELİ NEVŞEHİR 1 1 BÜRO PERSONELİ NİĞDE 1 1 BÜRO PERSONELİ ORDU 1 1 BÜRO PERSONELİ OSMANİYE 2 1 3 BÜRO PERSONELİ RİZE 1 1 BÜRO PERSONELİ SAKARYA 1 1 2 BÜRO PERSONELİ SİİRT 1 1 BÜRO PERSONELİ SİNOP 1 1 BÜRO PERSONELİ SİVAS 1 1 2 BÜRO PERSONELİ ŞANLIURFA 4 3 7 BÜRO PERSONELİ ŞIRNAK 1 1 BÜRO PERSONELİ TEKİRDAĞ 1 1 BÜRO PERSONELİ TOKAT 1 1 BÜRO PERSONELİ TRABZON 3 2 5

BÜRO PERSONELİ UŞAK 1 1 BÜRO PERSONELİ VAN 5 3 8 BÜRO PERSONELİ YALOVA 2 1 3 BÜRO PERSONELİ YOZGAT 1 1 2 BÜRO PERSONELİ ZONGULDAK 1 1 TOPLAM 169 70 239

Ek-2B Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Sosyal Çalışmacı Pozisyonunun Dağılım Tablosu

UNVANI İLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ 657-4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ POZİSYON SAYISI SOSYAL ÇALIŞMACI ADANA FAKÜLTE VEYA 4 YILLIK YÜKSEKOKULLARIN SOSYAL HİZMET, SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMLERİNDEN MEZUN OLMAK 2 SOSYAL ÇALIŞMACI GAZİANTEP 2 SOSYAL ÇALIŞMACI HATAY 2 SOSYAL ÇALIŞMACI İSTANBUL 2 SOSYAL ÇALIŞMACI KİLİS 1 SOSYAL ÇALIŞMACI KONYA 1 SOSYAL ÇALIŞMACI MERSİN 2 SOSYAL ÇALIŞMACI OSMANİYE 1 SOSYAL ÇALIŞMACI ŞANLIURFA 2 SOSYAL ÇALIŞMACI YOZGAT 1 TOPLAM 16

A) SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET

UNVANI SAYISI BRÜT ÜCRET Büro Personeli 318 2,438 TL Sosyal Çalışmacı 16 3,102 TL Kameraman 1 2,119 TL

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