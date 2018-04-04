Göç İdaresi 335 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı. Memur adaylarını sevindiren haber geldi. Başvuru kılavuzunda tüm detaylar belirtilmiş durumda. İşte detaylar...
GÖÇ İDARESİ 335 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1 sayılı tabloda dağılımı gösterilen 79 (yetmiş dokuz) adet Büro Personeli ve 1 (bir) adet Kameraman pozisyonları için toplam 80 (seksen) adet, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-2A ve Ek-2B sayılı tablolarda dağılımı gösterilen 239 (iki yüz otuz dokuz) adet Büro Personeli ve 16 (on altı) adet Sosyal Çalışmacı pozisyonları için toplam 255 (iki yüz elli beş) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.
Merkez Teşkilatında İstihdam Edilecek Büro Personeli ve Kameraman Pozisyonlarının Dağılımı ve Aranan Öğrenim Şartını Gösteren Tablo
|
UNVANI
|
ÖĞRENİM DÜZEYİ
|
657-4/B MADDESİNE GÖRE
|
MEZUN OLUNAN BÖLÜM
|
SÖZLEŞMELİ POZİSYON SAYISI
|
BÜRO PERSONELİ
|
LİSANS (4 YILLIK)
|
60
|
FAKÜLTE VEYA 4 YILLIK YÜKSEKOKUL MEZUNU OLMAK
|
BÜRO PERSONELİ
|
ÖNLİSANS (2 YILLIK)
|
19
|
BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI, BÜRO YÖNETİMİ, BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK,
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI, GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİM ASİSTANLIĞI, HALKLA İLİŞKİLER, HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM, İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER, İNSAN KAYNAKLARI, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ, PERSONEL YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK
BÖLÜMLERİNİN BİRİNDEN MEZUN OLMAK
|
KAMERAMAN
|
ÖNLİSANS (2 YILLIK)
|
1
|
RADYO, TELEVİZYON, SİNEMA VEYA FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK
BÖLÜMLERİNİN BİRİNDEN MEZUN OLMAK
|
TOPLAM
|
80
|
Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Büro Personeli Pozisyonunun Dağılımı ve Aranan Öğrenim Şartını Gösteren Tablo
|
UNVANI
|
İLİ
|
ÖĞRENİM DÜZEYİ
|
657-4/B MADDESİNE GÖRE
|
LİSANS (4 YILLIK)
|
ÖNLİSANS (2 YILLIK)
|
SÖZLEŞMELİ POZİSYON SAYISI
|
BÜRO PERSONELİ
|
ADANA
|
5
|
2
|
7
|
BÜRO PERSONELİ
|
ADIYAMAN
|
1
|
|
1
|
BÜRO PERSONELİ
|
AFYONKARAHİSAR
|
1
|
|
1
|
BÜRO PERSONELİ
|
AĞRI
|
2
|
1
|
3
|
BÜRO PERSONELİ
|
AKSARAY
|
1
|
|
1
|
BÜRO PERSONELİ
|
AMASYA
|
1
|
|
1
|
BÜRO PERSONELİ
|
ANKARA
|
6
|
4
|
10
|
BÜRO PERSONELİ
|
ANTALYA
|
5
|
2
|
7
|
BÜRO PERSONELİ
|
ARDAHAN
|
1
|
|
1
|
BÜRO PERSONELİ
|
ARTVİN
|
2
|
|
2
|
BÜRO PERSONELİ
|
AYDIN
|
3
|
2
|
5
|
BÜRO PERSONELİ
|
BALIKESİR
|
1
|
|
1
|
BÜRO PERSONELİ
|
BATMAN
|
1
|
|
1
|
BÜRO PERSONELİ
|
BİLECİK
|
1
|
|
1
|
BÜRO PERSONELİ
|
BİNGÖL
|
1
|
|
1
|
BÜRO PERSONELİ
|
BİTLİS
|
1
|
|
1
|
BÜRO PERSONELİ
|
BOLU
|
2
|
1
|
3
|
BÜRO PERSONELİ
|
BURDUR
|
1
|
1
|
2
|
BÜRO PERSONELİ
|
BURSA
|
2
|
1
|
3
|
BÜRO PERSONELİ
|
ÇANAKKALE
|
4
|
2
|
6
|
BÜRO PERSONELİ
|
ÇANKIRI
|
1
|
1
|
2
|
BÜRO PERSONELİ
|
ÇORUM
|
1
|
1
|
2
|
BÜRO PERSONELİ
|
DENİZLİ
|
2
|
1
|
3
|
BÜRO PERSONELİ
|
DÜZCE
|
1
|
1
|
2
|
BÜRO PERSONELİ
|
EDİRNE
|
1
|
1
|
2
|
BÜRO PERSONELİ
|
ELAZIĞ
|
1
|
|
1
|
BÜRO PERSONELİ
|
ERZİNCAN
|
1
|
|
1
|
BÜRO PERSONELİ
|
ERZURUM
|
2
|
2
|
4
|
BÜRO PERSONELİ
|
ESKİŞEHİR
|
1
|
1
|
2
|
BÜRO PERSONELİ
|
GAZİANTEP
|
3
|
2
|
5
|
BÜRO PERSONELİ
|
GİRESUN
|
1
|
|
1
|
BÜRO PERSONELİ
|
HAKKARİ
|
1
|
1
|
2
|
BÜRO PERSONELİ
|
HATAY
|
4
|
3
|
7
|
BÜRO PERSONELİ
|
IĞDIR
|
1
|
1
|
2
|
BÜRO PERSONELİ
|
ISPARTA
|
1
|
|
1
|
BÜRO PERSONELİ
|
İSTANBUL
|
40
|
10
|
50
|
BÜRO PERSONELİ
|
İZMİR
|
3
|
2
|
5
|
BÜRO PERSONELİ
|
KAHRAMANMARAŞ
|
3
|
1
|
4
|
BÜRO PERSONELİ
|
KARABÜK
|
1
|
|
1
|
BÜRO PERSONELİ
|
KARAMAN
|
1
|
|
1
|
BÜRO PERSONELİ
|
KARS
|
1
|
|
1
|
BÜRO PERSONELİ
|
KASTAMONU
|
1
|
|
1
|
BÜRO PERSONELİ
|
KAYSERİ
|
2
|
1
|
3
|
BÜRO PERSONELİ
|
KIRIKKALE
|
1
|
1
|
2
|
BÜRO PERSONELİ
|
KIRKLARELİ
|
2
|
1
|
3
|
BÜRO PERSONELİ
|
KIRŞEHİR
|
1
|
1
|
2
|
BÜRO PERSONELİ
|
KİLİS
|
3
|
2
|
5
|
BÜRO PERSONELİ
|
KOCAELİ
|
2
|
1
|
3
|
BÜRO PERSONELİ
|
KONYA
|
1
|
1
|
2
|
BÜRO PERSONELİ
|
KÜTAHYA
|
1
|
1
|
2
|
BÜRO PERSONELİ
|
MALATYA
|
2
|
1
|
3
|
BÜRO PERSONELİ
|
MANİSA
|
1
|
|
1
|
BÜRO PERSONELİ
|
MARDİN
|
2
|
|
2
|
BÜRO PERSONELİ
|
MERSİN
|
2
|
1
|
3
|
BÜRO PERSONELİ
|
MUĞLA
|
4
|
2
|
6
|
BÜRO PERSONELİ
|
MUŞ
|
1
|
|
1
|
BÜRO PERSONELİ
|
NEVŞEHİR
|
1
|
|
1
|
BÜRO PERSONELİ
|
NİĞDE
|
1
|
|
1
|
BÜRO PERSONELİ
|
ORDU
|
1
|
|
1
|
BÜRO PERSONELİ
|
OSMANİYE
|
2
|
1
|
3
|
BÜRO PERSONELİ
|
RİZE
|
1
|
|
1
|
BÜRO PERSONELİ
|
SAKARYA
|
1
|
1
|
2
|
BÜRO PERSONELİ
|
SİİRT
|
1
|
|
1
|
BÜRO PERSONELİ
|
SİNOP
|
1
|
|
1
|
BÜRO PERSONELİ
|
SİVAS
|
1
|
1
|
2
|
BÜRO PERSONELİ
|
ŞANLIURFA
|
4
|
3
|
7
|
BÜRO PERSONELİ
|
ŞIRNAK
|
1
|
|
1
|
BÜRO PERSONELİ
|
TEKİRDAĞ
|
1
|
|
1
|
BÜRO PERSONELİ
|
TOKAT
|
1
|
|
1
|
BÜRO PERSONELİ
|
TRABZON
|
3
|
2
|
5
|
BÜRO PERSONELİ
|
UŞAK
|
1
|
|
1
|
BÜRO PERSONELİ
|
VAN
|
5
|
3
|
8
|
BÜRO PERSONELİ
|
YALOVA
|
2
|
1
|
3
|
BÜRO PERSONELİ
|
YOZGAT
|
1
|
1
|
2
|
BÜRO PERSONELİ
|
ZONGULDAK
|
1
|
|
1
|
TOPLAM
|
169
|
70
|
239
Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Sosyal Çalışmacı Pozisyonunun Dağılım Tablosu
|
UNVANI
|
İLİ
|
ÖĞRENİM DÜZEYİ
|
657-4/B MADDESİNE GÖRE
|
SÖZLEŞMELİ POZİSYON SAYISI
|
SOSYAL ÇALIŞMACI
|
ADANA
|
FAKÜLTE VEYA 4 YILLIK
YÜKSEKOKULLARIN SOSYAL HİZMET, SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMLERİNDEN MEZUN OLMAK
|
2
|
SOSYAL ÇALIŞMACI
|
GAZİANTEP
|
2
|
SOSYAL ÇALIŞMACI
|
HATAY
|
2
|
SOSYAL ÇALIŞMACI
|
İSTANBUL
|
2
|
SOSYAL ÇALIŞMACI
|
KİLİS
|
1
|
SOSYAL ÇALIŞMACI
|
KONYA
|
1
|
SOSYAL ÇALIŞMACI
|
MERSİN
|
2
|
SOSYAL ÇALIŞMACI
|
OSMANİYE
|
1
|
SOSYAL ÇALIŞMACI
|
ŞANLIURFA
|
2
|
SOSYAL ÇALIŞMACI
|
YOZGAT
|
1
|
TOPLAM
|
|
16
SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET
|
UNVANI
|
SAYISI
|
BRÜT ÜCRET
|
Büro Personeli
|
318
|
2,438 TL
|
Sosyal Çalışmacı
|
16
|
3,102 TL
|
Kameraman
|
1
|
2,119 TL
GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48'inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,
2- Bu ilanın, Ek-1, Ek-2A ve Ek-2B tablolarında istenen öğrenim şartlarını taşımak,
3- 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1983 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)
4- 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan, lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93 puan türlerinden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla KPSS puan türü esas alınarak yapılacak başarı puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyonun 4 (dört) katı adayın içerisinde bulunmak.
C) BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM YERİ
1- Müracaatlar, elektronik ortamdaki İş Talep Formu ile yapılacaktır. Posta yoluyla veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.
2- Adaylar, Bakanlığımızın (www.icisleri.gov.tr) internet sitesinde yer alan; "Göç İdaresi 2018 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel-Lisans (4 yıllık) Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu" ya da "Göç İdaresi 2018 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel-Önlisans (2 yıllık) Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formundan, KPSS (B) grubu puan türünden kendisine uygun olanı seçerek 09/04/2018 tarihinde saat 10:00'da başlayıp, 17/04/2018 tarihinde saat:18:00'da kapanacak olan sınav duyurusunun ilgili bölümünde yer alan başvuru linki aracılığıyla elektronik ortamda müracaat edeceklerdir.
3- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı PTT Merkez Müdürlüklerinden şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.
4- Adaylar ilanda yer alan puan türünden ikisine de sahip iseler ancak bir puan türü ve en fazla bir adet pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. Adaylar, başvuru sırasında sadece merkez veya bir ili ve bir pozisyonu tercih edebilecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
5- Adaylar, İş Talep Formunu doldurup, "Başvuru Formunu Onayla" butonuna bastıklarında ekrana "Tamam" ve "İptal" butonları gelecektir. Elektronik ortamda başvurusunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adaylar "Tamam" butonuna basacaklardır. "Tamam" butonuna basıldıktan sonra adaylar bilgilerinde değişiklik yapamayacaklardır. "Tamam" butonuna basmadan önce bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark eden adaylar ise son başvuru tarihi saat 18:00'a kadar "İptal" butonuna basarak İş Talep Formunu yeniden güncelleyebileceklerdir.
6- Başvurular tamamlandıktan sonra sistem kapatılacağından İş Talep Formunun çıktısı alınamayacaktır. Bu nedenle adayların İş Talep Formunun çıktısını belirtilen başvuru tarihleri arasında almaları gerekmektedir. Aksi takdirde sorumluluk ilgili adaylara aittir.
7- Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce, pozisyonlar esas alınarak merkez ve her bir il için puan türüne göre ayrı ayrı olmak üzere belirlenen ve ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait listeler Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet sitesinde 20/04/2018 tarihinde ilan edilerek duyurulacaktır.
8- Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet sitesinde yer alan sınav duyurusu kısmındaki linkten temin edeceği "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu" elektronik ortamda doldurup 2 (iki) adet çıktısını alarak, fotoğrafını yapıştırıp imzalayarak, bir adet imzalı ve fotoğraflı "İş Talep Formu" ile birlikte bu ilanın (Ç) maddesinde belirtilen diğer sınav başvuru belgelerini de bu belgelere ekleyerek en geç 24/04/2018-02/05/2018 tarihleri arasında mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğe (Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Yenimahalle/ANKARA) elden veya posta yoluyla son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilmesi veya ulaştırılması şarttır. Postadaki gecikmeler ve giriş sınavı duyurusunda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Giriş (Sözlü) Sınav Başvuru Belgeleri, teslim tarihi ve teslim yerleri ile ilgili ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
9- Bu ilanın (Ç) maddesinde belirtilen Giriş (Sözlü) Sınav Başvuru Belgelerinin bir veya bir kaçını bu ilanda belirtilen süre içerisinde teslim etmeyen adaylar, Giriş (Sözlü) Sınavına alınmayacaklardır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup sorumluluk ilgili adayların olacaktır. Elektronik posta veya faks yoluyla gönderilen Giriş (Sözlü) Sınav Başvuru Belgeleri kabul edilmeyecektir.
10- Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan müracaatlar ile sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.
11- Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
Ç) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV BAŞVURU BELGELERİ
1) Başvuru sırasında aday tarafından elektronik ortamda doldurulan İş Talep Formunun
imzalanmış ve fotoğraf yapıştırılmış bilgisayar çıktısı,
2) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu 2 (iki) adet,
3) Diplomanın veya mezun olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi veya tasdikli sureti
(Diploma fotokopisi, aslı ile karşılaştırılıp kontrol edilip onaylandıktan sonra diplomanın aslı adaya tekrar iade edilecektir. Yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olan adayların ise Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.),
4) Son altı ay içinde çekilmiş 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf,
5) T.C. kimlik numarası beyanı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.