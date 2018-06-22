ABD'de Meksika sınırını yasadışı şekilde geçen göçmen ailelerinden çocuklarının ayrı tutulması uygulaması, tüm dünyanın tepkisini çekmesi üzerine terk edildi.
Başkan Donald Trump, "Çocukların ailelerinden ayrıldıklarını görmekten hoşlanmadım" diyerek uygulamayı kaldıran kararnameyi önceki gün imzaladı. Ancak sayıları en az 2 bin 300 olan göçmen çocuklarının dramı ailelerine kavuşmalarıyla son bulmayacak. Çünkü çocukların aileleri ABD sınırını yasadışı aşmaktan yargılanırken tutuklu bulunuyor.
Trump'ın imzaladığı kararnamede, gözaltına alınan ailelerin en az 20 gün boyunca çocuklarıyla birlikte tutulmasını öngörüyor. Sonrası ise meçhul. Ailelerin çocukları ile birlikte kalabilecekleri barındırma merkezlerinin kurulup kurulmayacağı konusunda henüz açıklama yapılmadı.
AİLELERİNİ HİÇ BULAMAYABİLİRLER
ABD'nin göçmen uygulaması nedeniyle çocukların aileleriyle hiç buluşamayabileceği de belirtiliyor. İngiliz Guardian Gazetesi'nin haberine göre, ailelerinden koparılan çocukların bir dosya numarası bulunuyor. Ancak çocuklar bir kez ailelerinden ayırıldıktan sonra "Sınırdan eşliksiz geçen çocuklar" ile aynı muameleyi görüyor ve kamu kuruluşları çocukların izini takip edemiyor.
Sivil toplum örgütleri ve ailelerin çocukları takip kabiliyetleri de sınırlı. Bu durumda özellike 5 yaşından küçük çocukların ailelerine bir daha kavuşması mucizelere kalmış durumda.
VALİ, EYALETİNDEKİ ÇOCUKLARDAN HABERSİZ
ABD'nin en kalabalık kenti New York'ta Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla biraraya gelen binlerce kişi, Donald Trump yönetimini hedef alan bir yürüyüş gerçekleştirirken, New York Valisi Bill de Blasio'nun kentte göçmen çocuklarının tutulduğu bir kampın bulunduğunu medyadan öğrendiği ortaya çıktı.
De Blasio, Meksika sınırında yakalanan göçmen ailelerinden koparılan 239 çocuğun New York Harlem'de tutulduğunu basından öğrendiğini ve bunun kendisini şoke ettiğini açıkladı. De Blasio'nun açıklamalarına göre çocukların büyük bölümü ergen ama aralarında 9 aylık bir bebek de var.
CLOONEY'LERDEN 100 BİN DOLAR
ABD'li aktör George Clooney ve insan hakları avukatı eşi Amal Clooney, Meksika sınırında ailelerinden koparılan çocuklar için Clooney Adalet Vakfı aracılığıyla "Young Center for Immigrant Children's Right" adlı kuruma 100 bin dolar bağışta bulundu.
TIME'A KAPAK OLDU
ABD'nin TIME Dergisi, göçmen çocuklarının ailelerinden koparılması sorununu son sayısının kapağına taşıdı. Kapakta dev boyutlardaki ABD Başkanı Donald Trump gözü yaşlı bir minik göçmen çocuğuna "Amerika'ya hoş geldin" diyor.
VIRGINIA'DA TACİZ İDDİASI
ABD'nin Virginia Eyaleti'nde ailelerinden koparılan göçmen çocukların konulduğu kampta istismar iddiaları ortaya atıldı.
AP'nin haberine göre çocuklar, uzun süre tutuldukları hücrede çırılçıplak soyuldu ve dövüldü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.