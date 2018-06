ABD'de Meksika sınırını yasadışı şekilde geçen göçmen ailelerinden çocuklarının ayrı tutulması uygulaması, tüm dünyanın tepkisini çekmesi üzerine terk edildi.

Başkan Donald Trump, "Çocukların ailelerinden ayrıldıklarını görmekten hoşlanmadım" diyerek uygulamayı kaldıran kararnameyi önceki gün imzaladı. Ancak sayıları en az 2 bin 300 olan göçmen çocuklarının dramı ailelerine kavuşmalarıyla son bulmayacak. Çünkü çocukların aileleri ABD sınırını yasadışı aşmaktan yargılanırken tutuklu bulunuyor.

Trump'ın imzaladığı kararnamede, gözaltına alınan ailelerin en az 20 gün boyunca çocuklarıyla birlikte tutulmasını öngörüyor. Sonrası ise meçhul. Ailelerin çocukları ile birlikte kalabilecekleri barındırma merkezlerinin kurulup kurulmayacağı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

AİLELERİNİ HİÇ BULAMAYABİLİRLER



ABD'nin göçmen uygulaması nedeniyle çocukların aileleriyle hiç buluşamayabileceği de belirtiliyor. İngiliz Guardian Gazetesi'nin haberine göre, ailelerinden koparılan çocukların bir dosya numarası bulunuyor. Ancak çocuklar bir kez ailelerinden ayırıldıktan sonra "Sınırdan eşliksiz geçen çocuklar" ile aynı muameleyi görüyor ve kamu kuruluşları çocukların izini takip edemiyor.



Sivil toplum örgütleri ve ailelerin çocukları takip kabiliyetleri de sınırlı. Bu durumda özellike 5 yaşından küçük çocukların ailelerine bir daha kavuşması mucizelere kalmış durumda.



VALİ, EYALETİNDEKİ ÇOCUKLARDAN HABERSİZ



ABD'nin en kalabalık kenti New York'ta Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla biraraya gelen binlerce kişi, Donald Trump yönetimini hedef alan bir yürüyüş gerçekleştirirken, New York Valisi Bill de Blasio'nun kentte göçmen çocuklarının tutulduğu bir kampın bulunduğunu medyadan öğrendiği ortaya çıktı.



De Blasio, Meksika sınırında yakalanan göçmen ailelerinden koparılan 239 çocuğun New York Harlem'de tutulduğunu basından öğrendiğini ve bunun kendisini şoke ettiğini açıkladı. De Blasio'nun açıklamalarına göre çocukların büyük bölümü ergen ama aralarında 9 aylık bir bebek de var.



CLOONEY'LERDEN 100 BİN DOLAR



ABD'li aktör George Clooney ve insan hakları avukatı eşi Amal Clooney, Meksika sınırında ailelerinden koparılan çocuklar için Clooney Adalet Vakfı aracılığıyla "Young Center for Immigrant Children's Right" adlı kuruma 100 bin dolar bağışta bulundu.





TIME'A KAPAK OLDU



ABD'nin TIME Dergisi, göçmen çocuklarının ailelerinden koparılması sorununu son sayısının kapağına taşıdı. Kapakta dev boyutlardaki ABD Başkanı Donald Trump gözü yaşlı bir minik göçmen çocuğuna "Amerika'ya hoş geldin" diyor.

VIRGINIA'DA TACİZ İDDİASI

ABD'nin Virginia Eyaleti'nde ailelerinden koparılan göçmen çocukların konulduğu kampta istismar iddiaları ortaya atıldı.



AP'nin haberine göre çocuklar, uzun süre tutuldukları hücrede çırılçıplak soyuldu ve dövüldü.