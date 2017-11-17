Goji Berry taleplerine yetişemiyorlar

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"Ürettiğimiz goji berryleri farklı ürünlere nasıl dönüştürebiliriz diye araştırma başlattık. Reçeli ve turşusunu da yaptık. Ayrıca goji berry yaprağı ve sapı karışımlı çay yaptık, bunu da paketleyerek pazarlıyoruz. Bunlar da birçok yerden ilgi görüyor. İleriki dönemlerde ürün çeşidini artırmayı hedefliyoruz."