HT Magazin'de yer alan habere göre, ünlü şarkıcı, “Tıklanma sayılarının çok olmasından ziyade şarkıların sevilip sevilmediğine bakılmalı” dedi. Besteci kimliğiyle de tanınan Tepe, “Kendime yakıştırdığım şarkıyı kimseye vermem” diye konuştu.

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