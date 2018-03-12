Anadolu topraklarında 500 yıldır geleneksel Türk sanatının bir parçası olmayı sürdüren gölge oyunu, Ümraniye Belediyesi’nin desteğiyle hayali Suat Veral tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, engellilerin maharetli ellerinde hayat buldu. Gazete Habertürk'teki habere göre; gölge oyununun önemli ustalarından Suat Veral, Ümraniye Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, engellilere karakter çiziminden perdede canlandırma tekniklerine kadar hayali olmanın inceliklerini anlattı.

Ümraniye Belediyesi Engelliler Kültür ve Eğitim Merkezi’nde düzenlenen kursa katılan engelliler, deve derisinden çizdikleri karakterleri boyadıktan sonra hazırladıkları Karagöz-Hacivat karakterleri için yazdıkları hikâyeleri perdeye yansıttı. Merkezdeki kursa, 16 engelli kursiyer katıldı. Veral, “Gölge oyunu sanatını pratiğe dökerek, engelli kursiyerlerimizin el becerilerinin nasıl olduğunu gördük” dedi.

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