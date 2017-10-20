Gomis, Fenerbahçe'nin golcülerini katladı

Sarı-lacivertlilerin forvetleri rakip fileleri sadece 2 kez havalandırdı.



Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbide golcüler ön planda sahneye çıkacak. Her derbide farklı bir hikaye ortaya çıksa da genellikle sonuçları hücum hattındaki futbolcular belirliyor. Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı Befetimbi Gomis, oynadığı 8 karşılaşmada rakip fileleri 9 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılıların bir başka forveti Eren Derdiyok ise 5 müsabakada şans bulmasına rağmen golle tanışamadı. Gomis ise takımın bu haftaya kadar attığı 20 golün yarısından fazlasına etki etti. Fransız forvet, 9 golünün yanında 2 de asist yaptı.



Fenerbahçe'de ise bu sezon golcüler suskun bir performans sergiliyor. Sarı-lacivertliler, bu yaz transfer döneminde Robin van Persie ve Fernandao yanına Roberto Soldado ile Vincent Janssen'i takviye yapmıştı. Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 4 golcü, toplam 2 kez gol sevinci yaşattı. Bunlar da Hollandalı futbolcu Janssen'den geldi.

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