Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki zorlu mücadelede Kasımpaşa'nın konuğu oldu ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Mücadelenin ilk dakikalarında rakip kalede gol arayan sarı-kırmızılılar, korner kullanacakken Gomis bir anda yerde kaldı.
Sağlık ekipleri hemen sahaya girerken Gomis bir süre saha kenarına alındı ve sonrasında ciddi bir şeyinin olmadığı anlaşılarak oyuna döndü. Tecrübeli golcü profesyonel futbol kariyerinde daha önce de kısa süreli baygınlıklar geçirmişti. İşte Gomis'in hastalığı ve Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'nin açıklamaları...
Galatasaray, resmi Twitter hesabından Gomis'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Sarı-kırmızılı hesaptan yapılan paylaşımda "Seni seviyoruz" ifadeleri yer aldı:
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 18, 2018
GOMIS'İN HASTALIĞI NE?
Vazovagal Senkop denilen bir hastalığa sahip olan Gomis, beyne kan akışının azalmasından kaynaklanan kısa süreli bilinç kaybı ve bayılmalar yaşıyor. Kaygı, korku, acı, yoğun duygusal stres ve açlık bu hastalığı tetikleyen faktörlerin başında geliyor. Gomis de bu rahatsızlığı yeşil sahada yaşayan isimlerin başında geliyor.
Lyon forması giydiği dönemde üç kez sahada baygınlık geçiren Gomis'in son yıllarda hafızalara kazınan anları ise 2010 ve 2015 yılında yaşadıkları oldu. 2010 Dünya Kupası elemelerinde Faroe Adaları ile oynayacakları maç öncesi yapılan antrenmanda aniden bayılan Gomis takım arkadaşı Fransız kaleci Cedric Carrasso’ya korku dolu anlar yaşatmıştı. Gomis, sadece 15 dakika sonra hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkmış ve antrenman kaldığı yerdem devam etmişti. O dönemde milli takımdan arkadaş olan ikili, şu sıralarda Galatasaray'da top koşturuyor.
Gomis’in dramatik anlarından biri de Mart 2015'te Swansea forması giydiği dönemde Tottenham maçında yaşandı. Karşılaşma sırasında bir anda yere yığılan sahada mücadele eden futbolcuları oldukça korkuttu. O olay da Gomis için oldukça sürdü. Sedyeyle saha kenarına alınan futbolcu bilincinin açılmasının ardından 10-15 dakika sonra yedek kulübesine oturdu.
KULÜP DOKTORU NE DEMİŞTİ?
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce Gomis'in rahatsızlığıyla ilgili bir açıklama gerçekleştirmiş ve Fransız yıldızın futbol oynamasına engel bir hastalığının bulunmadığını duyurmuştu. İnce, "Hem Fransa hem İngiltere'de oynarken sağlık kontrollerinin tüm detayları elimizde. Fransa, İngiltere ve UEFA nezdindeki bütün karşılaşmalarda oynayabilir raporları var. Oyuncunun herhangi bir dönemde bayılmalar yaşaması kuvvetle muhtemel, bu normal. Sağlık durumunu biliyoruz. Futbol oynamasına engel olacak kalp hastalığı ortaya konmamış. Bizim çalışmalarımızda da bu bulguya rastlanmamış. Bayılmalar olabilir. Antrenmanda da maçta da bir bayılma yaşaması mümkün. Bize sürpriz tablo olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.
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