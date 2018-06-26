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Üç aydır ayrı olduğu ve geçtiğimiz ay boşandığı ses mühendisi Edip Burak Ertoğan’dan sonra aşık olmadığını söyleyen oyuncu, “Çok dedikodu çıkıyor ama aşık olsam kendimi tutamam söylerim. Burada bile mesajlaşırdım. Fingirdemek kadar güzel bir şey var mı? Ne yapalım, savaşalım mı? Olur mutlaka... Ama şu an yok. Sevmeye programlı bir ruhum” dedi.